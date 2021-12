Foz do Iguaçu: PARQUE NACIONAL INTEGRA O DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Os alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos do Excepcionais) fizeram um passeio pelo Parque Nacional do Iguaçu na companhia de seus professores e acompanhantes.

A visita na unidade de conservação contou com boas histórias, alimentação e muita diversão.

Iniciativa – A ação, da Cataratas do Iguaçu S.A., integra a ação coordenada pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT), com o apoio da Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil (ADIBRA), e ocorre simultaneamente em diversos parques temáticos e atrações turísticas do Brasil.

Saiba mais sobre as atividades que acontecem no Parque Nacional do Iguaçu. Entre no nosso canal do Telegram: t.me/cataratasdoiguacu.

(Da Redação com Cataratas do Iguaçu)