AFASTE-SE DE QUEM E DE TUDO QUE TE AFASTA DE DEUS!

“Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor” (Romanos 12:11).

Há muitas “ondas” que vêm contra nós e, por vezes, somos totalmente “levados” por elas. São circunstâncias que vêm contra nós e somos totalmente absorvidos. Não se deixe levar!

Precisamos estar sempre atentos também com pessoas que possam ser má influência, que nos induzem ao erro e a nós afastar de uma vida em comunhão com Deus, e até com nossa família e outros cristãos.

Quando não aderimos a novos modismos, novas ideias (enganosas) ou novos comportamentos sociais não cristãos (uso de drogas, consumismo desenfreado e etc., por exemplos), somos criticados por pessoas que vão seguindo o curso desse mundo que caminha para o seu fim.

Como cristãos, também não estamos isentos de enfrentar ondas de sofrimento, de tristeza ou desânimo na vida. O que precisamos é manter viva a chama da fé, esperança e do amor que temos no Senhor Jesus Cristo.

Continue firme no que diz a Bíblia Sagrada. Não se deixe levar por ventos de doutrinas, homens ou ideias que não tenham compromisso fundamento bíblico.

Seja zeloso, dedicado ao Senhor e às disciplinas espirituais, mesmo que não seja o que a maioria esteja fazendo.

Nossa força e salvação veem d’Ele, nao das coisas passageiras deste mundo. A vida aqui é passageira, não a troquem pela eternidade com Deus!

Este mundo só quer te afastar de nosso Senhor, e pessoas são usadas pelo inimigo de nossas almas para nos afastar de Deus! Amemos e sirvamos a Deus fervorosamente!

Decida não se deixar levar!

– Há muitos cristãos “Maria vai com as outras”. Não seja um deles! Seja firme na fé e nos princípios bíblicos.

– O que é melhor: ganhar a aprovação de todos ou ser aprovado por Deus? Pense nisso – Marcos 8:36.

– Para rejeitar o que é falso, você precisa conhecer o que é verdadeiro. Ore a Deus e peça para conhecê-lo verdadeiramente. Tenha a Bíblia como sua parceira diária, obediência e oração constantes.

– Esteja disposto a abrir mão de pontos de vista pessoais, de seguir falsos ensinos e até mesmo de congregar com grupos que não ensinem o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo.

– Ore e peça sinceramente que Deus lhe ensine a Verdade, por meio da Sua Palavra. Sirva a Deus, sendo-Lhe dedicado e fervoroso na fé.

– Procure uma igreja que tenha a Bíblia sagrada como fundamento. Todo o resto é secundário. Ela deve falar mais alto que qualquer dogma religioso, líder ou filosofia humana.

OREMOS: Meu Deus, ajuda-me a a continuar lutando e obedecendo à Tua Palavra, apesar das pressões à minha volta. Senhor, há tantas vozes, que às vezes é difícil discernir qual delas é que vem da Tua parte. Ajuda-me a compreender a Tua vontade através da Bíblia sagrada. Que eu te conheça mais a cada dia através dela e tenha uma vida de comunhão verdadeira contigo. Eu preciso de Ti, amado Salvador! Não me deixe ser levado por nenhuma nova “onda”, mas que eu seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus! Amém.

(Com Bíblia OnLine)