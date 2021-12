Águas e Luzes: FOZ DO IGUAÇU. MAIS DE 20 MIL PESSOAS NA PARADA DE NATAL

Os três dias da Parada de Natal, na Avenida Jorge Schimmelpfeng, atraíram mais de 20 mil pessoas, entre moradores de Foz do Iguaçu, de todas as regiões da cidade, e turistas, que se encantaram com o desfile. Programação integrou o roteiro do Natal de Águas e Luzes.

Entre os que cruzaram a cidade para ir ao centro de Foz assistir a apresentação da Companhia Sorriso com Arte, aos desavisados que se surpreenderam com as alegorias e fantasias dos mais de 150 artistas que compuseram o desfile, não tinha mesmo como não parar tudo para acompanhar o espetáculo.

Tudo foi organizado nos mínimos detalhes, como tem sido todas as atrações do Natal de Águas e Luzes, uma realização da Itaipu Binacional, prefeitura, Fundo Iguaçu, Fundação Cultural e parceiros.

A programação do Natal segue durante toda a semana com feirinhas e shows na Praça da Paz e no Gramadão. Ontem, domingo 12), o destaque foi o show do cantor Daniel.

Daniel convidou a população de Foz do Iguaçu para o show, em vídeo gravado pela assessoria do cantor. Ele fez um pedido especial a quem comparecereu ao Gramadão: “traga um quilo de alimento não perecível, pois ainda tem muitas e muitas pessoas que precisam de você depois desta pandemia que a gente está vivendo. Deixe o espírito do Natal de Águas e Luzes invadir o seu coração”.

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

O principal objetivo do Natal de Águas e Luzes é proporcionar a Foz do Iguaçu um momento especial, principalmente após enfrentar um período de restrições e dificuldades provocadas pela pandemia. E, como guinada para esta superação, os organizadores também abraçaram a campanha Nenhum Prato Vazio, para arrecadação de alimentos que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade. Até agora foram arrecadados mais de 850 quilos de alimentos. Só a Itaipu vai doar 21 mil cestas básicas à campanha.

Em todas datas e locais das apresentações do Natal, estão sendo arrecadados quilos de alimentos não perecíveis, com os quais serão preparadas cestas básicas que serão distribuídas a famílias carentes do município, integrantes da coleta seletiva e entidades sociais.

Fazem parte da campanha Nenhum Prato Vazio organizações da sociedade civil e pública, com destaque à Sociedade Beneficente Islâmica, Centro Cultural Islâmico, Conselho de Pastores Evangélicos de Foz do Iguaçu (COPEFI), a Ordem dos Advogados do Brasil/ subseção Foz do Iguaçu, Bloco de Carnaval Papai Urso, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Caritas, Rotaract Clube M`Boyci e Guarda Mirim.

(Da Redação com JIE e AMN)