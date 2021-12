Ciência & Espaço: VOO ESPACIAL EMITE MAIS CARBONO DO QUE A MAIORIA DA POPULAÇÃO MUNDIAL EM TODA A SUA VIDA

Pesquisadores do Relatório de Desigualdade Mundial de 2022 fizeram uma descoberta surpreendente: um voo espacial emite mais dióxido de carbono do que a maioria da população mundial criará em toda a sua vida.

O relatório, que é um desdobramento do projeto World Inequality Database, sempre foca no trabalho, renda e desigualdade econômica. Desta vez, porém, os responsáveis também incluíram um dado significante para entendermos a relação entre os criadores de gases estufa e as pessoas que mais são afetadas por eles.

“Talvez a ilustração mais notável da poluição extrema associada à desigualdade de riqueza nos últimos anos seja o desenvolvimento das viagens espaciais”, afirma o relatório. “Um voo espacial de 11 minutos emite mais de 75 toneladas de carbono por passageiro. Cerca de um bilhão de pessoas emitem menos de uma tonelada por pessoa por ano. Ao longo de sua vida, este grupo de um bilhão de indivíduos não emite mais de 75 toneladas de carbono por pessoa.”

A equipe do Relatório não especificou uma empresa – ou um magnata – em específico, mas o voo espacial da Blue Origin, de Jeff Bezos, em julho, durou mais ou menos o mesmo tempo citado. Em outras palavras, cada foguete espacial do criador da Amazon emite, efetivamente, mais carbono do que a maioria dos humanos poderia criar em toda sua vida.

Oliver Daemen, a partir da esquerda, Jeff Bezos, fundador da Amazon e da empresa de turismo espacial Blue Origin, Wally Funk e o irmão de Bezos, Mark, posam para fotos em frente ao foguete Blue Origin New Shepard, derby, após seu lançamento do espaçoporto perto de Van Horn , Texas, terça-feira, 20 de julho de 2021.

A Blue Origin acaba de realizar o terceiro voo espacial, dessa vez levando a filha do primeiro astronauta a ir ao espaço. Seguindo o cálculo do Relatório de Desigualdade Mundial, se para cada passageiro a nave emite 75 toneladas de carbono, e ao todo 15 pessoas já participaram dos voos, a empresa privada de astronáutica, portanto, já soltou na atmosfera aproximadamente mil toneladas do elemento.

Vale ressaltar que Bezos não é o único bilionário que participa do turismo espacial. O japonês Yusaku Maezawa atualmente “passa férias” no espaço a bordo da Estação Espacial Internacional. Richard Branson, outro magnata fundador do Virgin Group, também se aventura na “corrida espacial contemporânea”.

Também não podemos nos esquecer do CEO da Tesla, Elon Musk. Sua empresa, a SpaceX, já enviou seus próprios turistas para a órbita. Musk ainda pretende enviar Maezawa para um “passeio” ao redor da lua nos próximos anos.

E como fiscalizar, cobrar e responsabilizar esses bilionários? De acordo com o Relatório de Desigualdade Mundial, é preciso rastrear melhor os números das emissões globais.

“Grandes desigualdades nas emissões sugerem que as políticas climáticas devem visar mais aos poluidores ricos”, escrevem os autores. “Até agora, as políticas climáticas, como os impostos sobre o carbono, muitas vezes impactaram desproporcionalmente os grupos de baixa e média renda”, concluiu.