Coluna Caio Gottlieb: PONTE ILUMINADA É MAIS UMA ATRAÇÃO NO NATAL DE FOZ

A iniciativa é do Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu (Fundo Iguaçu) e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ciudad del Este (Codeleste), com recursos da Itaipu Binacional.

A cerimônia de lançamento foi em uma área ao lado da Base Naval de Ciudad del Este, junto à margem paraguaia do Rio Paraná, e reuniu autoridades dos dois países.

O espetáculo montado em 550 metros da Ponte da Amizade consumiu mais de 300 horas de trabalho e envolveu 120 pessoas, que atuaram direta ou indiretamente em sua execução.

Os equipamentos têm tecnologia LED, mais eficientes e com menor gasto de energia.

Foram instalados 46.800 metros de cabos de energia, 1.800 metros de cabos de dados, 92 suportes, 130 painéis de luz e 50 refletores.

O gerenciamento das luzes e da alternância de cores é feito a partir do mirante da Receita Federal, do lado brasileiro. A mesa de controle é de última geração e permite múltiplas possibilidades de programação.

O show pode ser visto diariamente por moradores e turistas, das 20h à 1h da madrugada, até o dia 15 de janeiro.

Não dá pra perder.

Acesse o site www.caiogottlieb.jor.br para ler e compartilhar outras notícias.