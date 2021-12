Ecologia: ESTADOS DA AMAZÔNIA GARANTEM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM 1% DAS FAZENDAS DA REGIÃO

Um levantamento do ((o))eco feito a partir dos dados do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) revela o tamanho do buraco fundiário na Amazônia Legal: somente 1% das fazendas registradas nos nove estados da região tiveram os dados de preservação ambiental, declarados por produtores no Cadastro Ambiental Rural (CAR), validados após análise das autoridades. Isso quer dizer que apenas neste pequeno universo de propriedades é possível ter certeza de que a floresta está em pé – ou vai ser recuperada.

Os outros 99% dos cadastros ativos passaram por análise incompleta ou por nenhuma análise (o Sicar não permite fazer essa diferenciação). Sem a checagem de técnicos ambientais, nestes 272 milhões de hectares contidos em 830.730 CARs o que vale é a palavra do produtor sobre a regularidade ambiental. Se ele disser que cumpre com os percentuais de preservação previstos em lei, pode comprar e vender gado ou tomar empréstimos bancários, ainda que na realidade esteja desmatando ilegalmente, não seja o proprietário real da terra ou esteja ocupando ilegalmente terras públicas.