Educação: UNILA LANÇA FERRAMENTA DE MAPEAMENTO DE EGRESSOS DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Para responder a essa pergunta, a UNILA lançou recentemente o Mapa de Egressos, uma ferramenta que tem o objetivo de acompanhar a trajetória dos ex-alunos da instituição. O Mapa está disponível em https://bit.ly/EgressosUnila. Na página do Mapa, os unileiros contam com um formulário em que podem manter um cadastro atualizado para que a UNILA possa acompanhar os caminhos profissionais e acadêmicos trilhados pelos ex-alunos.

“É uma ferramenta muito importante que vai permitir uma comunicação permanente com os nossos egressos.Além disso, o mapa poderá balizar novas propostas de serviços e programas institucionais voltados para esses profissionais”, explicou o secretário de Comunicação Social e coordenador do Mapa de Egressos da UNILA, Ramon Fernandes Lourenço.

O Mapa de Egressos da UNILA está disponível desde o final do mês de novembro, quando foi lançado dentro da programação da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE). Durante o lançamento, o reitor da UNILA, professor Gleisson Brito, comentou que a entrega de profissionais capacitados é o principal benefício que a sociedade recebe de uma instituição de ensino superior. Essa concepção está arraigada na própria lei de criação da UNILA, que traz como missão “formar recursos humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no Mercado Comum do Sul”.

Conforme Brito, “evidentemente nossos egressos desempenham suas profissões com uma formação muito especial, uma formação preocupada com o contexto latino-americano. Aqui recebem uma formação técnica de excelência, associada a uma formação humanista e cidadã”, destacou.

A ideia da criação do Mapa foi de um grupo de alunos de Relações Internacionais e Integração, entre eles os egressos Francisco Denis e Kamila Lovera, ambos internacionalistas formados pela UNILA. O projeto é coordenado pela Secretaria de Comunicação Social, em parceria com a Reitoria e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

