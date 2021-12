Futebol: TRIO BRILHA, E ATLÉTICO-MG ATROPELA ATHLETICO NA FINAL DA COPA DO BRASIL

O Mineirão ferveu e o torcedor do Atlético-MG nem sequer quis esperar o jogo da volta para gritar que é bicampeão da Copa do Brasil. O Galo atropelou o Athletico-PR no primeiro jogo da decisão da competição, por 4 a 0, neste domingo (12), no Gigante da Pampulha, em Belo Horizonte. Com gols de Hulk, Keno e dois de Vargas, que saiu do banco de reservas para substituir Diego Costa ainda no início do jogo, a equipe mineira está com as duas mãos na taça da Copa do Brasil. A partida de volta, em Curitiba, está marcada para a próxima quarta-feira (15).

O Atlético-MG pode perder por até três gols de diferença que será campeão da Copa do Brasil. Se o Athletico devolver a goleada por 4 a 0, na capital paranaense, a decisão da competição será nos pênaltis. O Furacão só conquista a taça diretamente se triunfar por cinco gols de diferença.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de domínio total do Atlético-MG, que só levou pequenos sustos na reta final. Logo aos 8 minutos, o goleiro Santos saiu jogando errado e tocou nos pés de Diego Costa. O centroavante do Galo tocou para Hulk, que finalizou de cabeça com perigo. Aos 20, Hulk fez uma grande jogada, com Zaracho. O argentino recebeu de calcanhar, cruzou para a área, e a bola bateu no braço de Léo Cittadini. Hulk converteu a penalidade. Aos 34, Keno arrancou, limpou dois e marcou de fora da área. O Athletico-PR teve a primeira boa oportunidade com Nikão, de falta, aos 44, quando Everson fez uma grande defesa. Aos 47, após cobrança de escanteio, Erick cabeceou livre e com perigo.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Galo voltou controlando mais o jogo, mas logo aos 10 minutos Vargas aumentou o placar. Thiago Heleno saiu jogando errado, a bola bateu na cabeça de Hulk e o chileno teve o trabalho apenas de empurrar para o fundo gol. Aos 23, Vargas marcou novamente após jogada que passou por Jair, Hulk e Nacho. O quarto gol levou o Mineirão à loucura e a torcida alvinegra soltou o grito de “É Campeão”!

Vargas sai do banco para fazer história

Questionado em muitos momentos da temporada pelo torcedor alvinegro, Vargas foi quem saiu do banco para substituir Diego Costa. O chileno marcou os dois últimos gols e ajudou o Atlético a encaminhar a conquista da segunda Copa do Brasil de sua história.

O jogo do Atlético – MG

O Galo não tomou conhecimento do time paranaense. Com o trio formado por Hulk, Keno, Diego Costa (e posteriormente Vargas), a equipe criou grandes oportunidades, principalmente com jogadas trabalhadas de pé em pé. Zaracho foi o motor do time Galo na hora de municiar os atacantes e o time de Cuca colocou bastante intensidade desde o começo da partida.

O jogo do Athletico- PR

O Furacão, por outro lado, teve muitas dificuldades de parar o Alvinegro e pouquíssimas oportunidades lá na frente. O fato de Thiago Heleno e Nico Hernandez terem sido amarelados antes dos 20 minutos mostra como os defensores foram exigidos pelo ataque do Galo. O time de Valentim optou por tentar sair no contra-ataque, no entanto as poucas chances vieram, preferencialmente, de jogadas de bola parada.

Quem foi bem: Hulk

Artilheiro da Copa do Brasil com sete gols, Hulk foi quem deu início à vitória do Galo. Foi dele a jogada que resultou na penalidade, que, na sequência, ele converteu. O jogador apareceu bem pelos dois lados do campo e com arrancadas importantes, além de ter participado efetivamente dos dois gols marcados por Vargas.

Quem foi mal: Thiago Heleno

O time do Furacão, como um todo, teve muitas dificuldades durante toda a partida. No entanto, o zagueiro foi amarelado cedo no jogo e saiu jogando muito mal no lance em que originou o terceiro gol do Atlético-MG.

Mudança forçada

Diego Costa foi o escolhido para começar a partida entre os titulares, uma vez que Nacho Fernandez iniciou no banco. No entanto, durou pouco a presença do atacante em campo. Aos 12 minutos, o jogador pediu substituição após indicar uma lesão. Ele saiu muito abatido, cobrindo o rosto e chorando. Os familiares do jogador nos camarotes demonstravam apreensão pelo drama vivido por Diego, que desceu imediatamente para os vestiários após a substituição.

Diego Costa se lesionou durante primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mais prejuízo para a volta

Apesar da partida ruim em Belo Horizonte, uma das principais referências do time do Athletico, o zagueiro Thiago Heleno não estará no jogo da volta, em Curitiba, na próxima quarta-feira (15). O jogador levou o terceiro cartão amarelo, logo aos 10 minutos, e está suspenso para o próximo jogo.

Hulk x Nikão

No momento em que o árbitro Bruno Arleu de Araújo assinalou a penalidade, o atacante Nikão foi até a marca do pênalti e começou a cavar os espaço onde Hulk se preparava para bater. O jogador do Galo ficou irritado e deu uma peitada no rival, que logo foi ao chão. Hulk foi amarelado no lance.

Trio de poucas oportunidades em MG

Nikão, Terans e Renato Kayzer são pilares do time do Athletico, mas não tiveram sucesso em Minas. Os dois primeiros jogaram pelo Galo, mas tiveram poucas oportunidades. O mesmo ocorreu com Renato Kayzer, mas pelo lado do Cruzeiro. O jogador foi contratado junto ao Tupi, de Juiz de Fora, mas atuou poucas vezes com a camisa celeste.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR

Motivo: jogo de ida da final da Copa do Brasil

Data: 12/12/2021

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Atlético-MG: Everson; Mariano, Junior Alonso, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan (Tchê Tchê, aos 39 minutos do segundo tempo), Jair (Calebe, aos 39 minutos do segundo tempo), Zaracho; Keno (Nacho, aos 21 minutos do segundo tempo), Hulk e Diego Costa (Eduardo Vargas, aos 13 minutos do primeiro tempo). Técnico: Cuca

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández (Pedro Rocha, aos 17 minutos do segundo tempo); Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Fernando Canesin, aos 40 minutos do segundo tempo) e Abner Vinicius (Nicolas, aos 39 minutos do segundo tempo); Nikão, David Terans (Jader, aos 26 minutos do segundo tempo) e Kayzer (Vinicius Mingotti, aos 26 minutos do segundo tempo). Técnico Alberto Valentim.

Gols: Hulk, Keno e Eduardo Vargas (duas vezes)

Cartões amarelos: Hulk, Igor Rabello e Guilherme Arana (Atlético-MG). Thiago Heleno, Pedro Henrique e Nico Hernandez (Athletico)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ)