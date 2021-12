Paraná: CARRO FUNERÁRIO É DETIDO COM CAIXÃO CARREGADO DE MACONHA

Um veículo guincho, com um carro funerário, que saiu de Londrina com destino ao município paulista de Limeira, foi detido na manhã deste domingo (12) com um caixão carregado de maconha quando foi abordado por policiais rodoviários em Assis, na divisa dos estados do Paraná e São Paulo.

Segundo informações do portal Assis City, o carro funerário estava sendo transportado por um guincho pela rodovia Raposo Tavares.

No momento da abordagem, o motorista do veículo disse que estava transportando um caixão com um defunto no interior do carro funerário, o que levantou suspeitas.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram vários tabletes de maconha dento do caixão do suposto cadáver.