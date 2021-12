Brasil: PRIMEIRA CONEXÃO DE INTERNET DE 6.000 MEGA É LANÇADA NO PAÍS

A empresa Naxi lançou o primeiro plano de internet de 6.000 Mega simétricos do mercado nacional, que oferece a mesma velocidade de download e upload em pacotes residenciais de varejo — 6.000 Mbps. Inédita no país, a novidade começou a ser comercializada no dia 30 de novembro e está disponível na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

Considerada a internet mais rápida do Brasil no momento, a banda larga vendida pela operadora utiliza a tecnologia XGS-PON, implementada em parceria com a Venko Networks. Segundo a empresa, o plano inclui equipamentos específicos, por meio dos quais é possível aproveitar toda a velocidade contratada.

Para uso da conexão em um único dispositivo, por exemplo, basta plugá-lo à porta elétrica 10GbE (10-Gigabit Ethernet). Já para dividir a internet entre vários aparelhos, é necessário utilizar as portas de 1GbE (1-Gigabit Ethernet) encontradas no equipamento ou conectá-los à rede sem fio Wi-Fi 6.

O serviço utiliza um dispositivo específico para oferecer a altíssima velocidade tanto em downloads quanto uploads.

Os novos pacotes são focados em consumidores que precisam de ultravelocidades para realizar diferentes tarefas, como criadores de conteúdos, streamers, gamers, entusiastas e amantes da tecnologia. De acordo com o fundador da operadora, Gustavo Stocco, a conexão de 6.000 Mega é “algo fora da curva, para chocar o usuário com algo nunca visto”.

Opções e preços

A internet de 6.000 Mega é comercializada no pacote “Atomic 6000” da Naxi, que inclui benefícios como clube de vantagens, e-mail, ferramentas de proteção para a conexão e serviços de streaming de vídeo e música, entre outros. A assinatura mensal deste plano custa R$ 999,99.

Outros planos de alta velocidade também são oferecidos pelo provedor em Jaraguá do Sul, como 1.000 Mega (R$ 149,99), 2.000 Mega (R$ 249,99) e 4.000 Mega (R$ 599,99).