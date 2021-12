Ecologia: MUDANÇA CLIMÁTICA AUMENTA A DISSEMINAÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS NAS SAFRAS

Com base em um conjunto de dados exclusivo e não publicado, de 1970 a 2016, uma equipe internacional, incluindo o Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático (PIK), comparou registros estatísticos de longo prazo sobre a ocorrência de pragas e doenças na China com potenciais fatores climáticos – como temperatura, precipitação, umidade – bem como fatores de práticas agrícolas, incluindo, por exemplo, aplicação de fertilizantes, irrigação, uso de pesticidas.

Eles descobriram que, desde a década de 1970, a ocorrência de pragas e doenças agrícolas na China aumentou quatro vezes. A mudança climática é responsável por provavelmente cerca de 20 por cento do aumento observado, com grandes variações entre as diferentes províncias chinesas.

Ao olhar mais de perto para os fatores climáticos, especialmente as temperaturas noturnas mais altas podem aumentar a chance de pragas e doenças nas colheitas, de acordo com os cientistas. As emissões de gases de efeito estufa do uso de combustível fóssil aumentariam o aquecimento.

Os cientistas, portanto, projetaram como as futuras mudanças climáticas na China podem influenciar as pragas e doenças das plantações até o final deste século. Eles descobriram que, em um cenário de alta emissão de gases de efeito estufa, a ocorrência de pragas e doenças agrícolas aumentaria ainda mais. Embora as incertezas envolvidas sejam substanciais, os cientistas concluem que a ocorrência, além do aumento que eles encontraram no último meio século, pode potencialmente dobrar.

O cientista e coautor do estudo do PIK, Christoph Müller, afirma: “Nosso estudo mostra que as mudanças climáticas afetam a ocorrência de pragas e doenças nas colheitas, que ameaçam a produção global de alimentos e a segurança alimentar. Isso também desafia os sistemas de proteção de lavouras existentes e a produtividade geral. Essas descobertas devem nos alertar que melhores dados e mais pesquisas são necessárias neste campo para melhor mitigar os impactos das mudanças climáticas na produção de alimentos. ”