Foz do Iguaçu: EQUIPE IGUAÇUENSE CONQUISTA TÍTULO DA COPA BRASIL DE FOOTGOLF 2021

O time iguaçuense Smel Footgolf soltou pela primeira vez o grito de campeões brasileiros ao vencerem neste fim de semana a Copa Brasil de Footgolf 2021, em Itapema. Com a conquista inédita das equipes de Foz, o próximo compromisso dos atletas será representar o Brasil na Copa América, em Buenos Aires, entre março e abril de 2022.

Foz foi para a competição com 24 atletas, na categoria feminina, master, duplas e equipe. Outras conquistas vieram com Eliz Barreto, campeã feminina; Antão Santor, Maximino Brustolin e Adilson Barreto ocuparam as três posições no pódio na categoria master, e Mário e Murilo foram os vice-campeões em duplas.

Para o técnico desportivo e atleta da equipe, Mário Sérgio, conta que o título deu ainda mais ânimo para a equipe, que vai buscar novos desafios.

“Foram mais de 80 atletas que vieram de várias cidades, então conseguir resultados em tantas categorias torna a vitória ainda mais especial. Vamos reforçar o trabalho e buscar o título continental”.

O Smel Footgolf fez também um bom campeonato brasileiro, terminando em terceiro na categoria por equipes e tendo os vencedores na categoria feminina, Eliz Barreto, e na master masculina, com Adilson Barreto.

