Foz do Iguaçu: INSCRIÇÕES PARA RESIDÊNCIA MÉDICA NA CIDADE SEGUEM ABERTAS ATÉ DIA 7 DE JANEIRO

Continuam abertas até o dia 7 de janeiro as inscrições para o processo seletivo dos Programas de Residência Médica em Foz do Iguaçu.

Poderão participar profissionais graduados em Medicina ou alunos do último ano do curso, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e médicos estrangeiros ou brasileiros graduados em escolas estrangeiras com diploma revalidado no Brasil.

As vagas são para as áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria e Psiquiatria.

O edital está disponível no site da prefeitura pelo link https://www5.pmfi.pr.gov.br/concursos# e, na sequência, clicar em Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, seguido por Processo Seletivo e 2021 – Processo Seletivo Residência Médica. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SMTI/Concurso/PSSInscricao/Home

Seleção

A seleção será realizada em duas etapas, com prova objetiva, marcada para o dia 23 de janeiro, e entrevista e análise curricular. Os Programas de Residência Médica estão devidamente aprovados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e são autorizadas pelo Ministério da Educação, e financiados pelo Ministério da Saúde.

Todas as vagas são contempladas com bolsa/remuneração, sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária e as deduções fiscais, na forma da lei, e estas vagas não contemplarão auxílio moradia ou outras complementações.