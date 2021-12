Foz do Iguaçu: PROTETORES SE MANIFESTAM EM PROL DA CAUSA ANIMAL

Na noite do último domingo (12), os principais protetores de animais de Foz do Iguaçu se reuniram na feirinha da JK para uma manifestação pacífica em prol da causa animal. O foco principal foi um protesto contra a DIBA – Diretoria de Bem-estar Animal, que custa para os contribuintes da cidade mais de 30 mil reais mensais só em salários (o valor praticamente dobra com os respectivos encargos sociais), é composta por um diretor, cinco assessoras, mais um guarda municipal, veículo, combustível, telefone, etc.

Essa diretoria foi criada para principalmente, verificar denúncias de maus tratos, que até então eram realizadas somente pelo CMPDA – Conselho municipal de proteção e defesa animal, muito oneroso para aqueles que fazem esse trabalho voluntário.

As denúncias verificadas pela DIBA, são totalmente ineficientes e inúteis, pois somente orientam os tutores sobre ações e práticas que caracterizam maus tratos, usando o argumento de não dispor de veterinário para atestar, ou seja, não atende ao principal propósito para o qual foi criada.

“A ração adquirida esse ano com verba impositiva do ano passado, é de má qualidade e a quantidade infinitamente inferior aos anos anteriores. Ração para felinos, só ocorreu a primeira entrega, dada a péssima qualidade, prejudicando os protetores que abrigam gatos.” relatou uma das protetoras presentes.

Os manifestantes também relatam que as castrações só iniciaram em novembro e quantidade é ínfima perante a demanda.

Durante a manifestação, os transeuntes abordavam os protetores, perguntando o que é DIBA, ou seja, a grande maioria dos moradores de Foz sequer sabem que existe uma diretoria de bem estar animal, muito a razão porque foi criada.

Essa diretoria custou aos cofres públicos (dinheiro dos contribuintes) nesse ano mais de R$ 400 mil só de salários, um custo bastante oneroso, valor esse que, seria melhor aproveitado, caso fosse destinado para aquisição de ração e realização de castrações.

É importante que a população tome conhecimento dessa diretoria e cobre eficiência dessa diretoria, já que os custos da mesma são altíssimos. Outras manifestações por parte das protetoras irão acontecer nas próximas semanas.

VEJA FOTOS DA MANIFESTAÇÃO:

(Da Redação com Assessoria)