Futebol: AZULÃO DA FRONTEIRA É VICE-CAMPEÃO PARANAENSE

Com as vagas na Divisão de Acesso 2022 garantidas, Foz do Iguaçu FC e Aruko decidiram quem levantaria a taça de campeão da “Terceirona” 2021. Após a derrota por 3 a 0 em Maringá, o Azulão da Fronteira precisava vencer por quatro gols de diferença para conquistar o título.

O elenco comandado pelo técnico Pedrinho Maradona mostrou novamente a garra apresentada durante toda a competição e tentou buscar o placar que daria o título. Com dois gols de Xavier e um gol de Arrison, o Azulão da Fronteira quebrou a invencibilidade do Aruko, mas não conseguiu chegar ao placar que daria o título. Final de jogo: Foz do Iguaçu FC 3 x 1 Aruko. Azulão da Fronteira, vice-campeão paranaense.

“ Lutamos pelo título até o último segundo. Ele não veio, mas temos certeza que estamos no caminho certo. Nosso objetivo principal que era a Divisão de Acesso 2022 foi alcançado e, ao contrário do que poderão dizer, o troféu de vice-campeão muito nos orgulha. Chegaram as finais da competição as duas equipes mais bem preparadas, com os melhores elencos. Foram duas grandes partidas e a certeza de um trabalho bem feito”, comemora Arif Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC.

Aruko e Foz do Iguaçu tiveram campanhas bastante parecidas na competição. Na primeira fase, enquanto o time de Maringá foi o primeiro colocado do Grupo A, a equipe da fronteira terminou na primeira posição do Grupo B. Na semifinais, ambos venceram um jogo e empataram outro. O equilibriou foi mantido nas finais, onde cada equipe venceu uma partida.

O Foz do Iguaçu F.C. leva o nome de nosso destino turístico de compras e jogos cada vez mais longe e tem as seguintes empresas como patrocinadoras FOZBET, INNOVA Agrotecnologia. No importante apoio logístico contamos com Wish Resorts Golf & Convention, Global Fisio, MediFoz, Iguassu Plaza Hotel e Estatex Sports.

*******

Mafra

Assessoria de Imprensa Foz do Iguaçu Futebol Clube

Rmtb 08820/PR (45) 99991-6972

@fozfutebolclube e-mail: fozfutebol@hotmail.com