IFPR: CAMPUS FOZ DO IGUAÇU ABRE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Foz do Iguaçu está com inscrições abertas, até 18/01, para o Processo Seletivo IFPR – Cursos Técnicos Presenciais Integrados ao Ensino Médio. A seleção será realizada por sorteio público, a ser realizado nos dias 1º e 2 de fevereiro de 2022. Ao todo, são ofertadas 160 vagas distribuídas igualmente em quatro cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. São eles: Técnico em Aquicultura; Técnico em Desenvolvimento de Sistemas; Técnico em Edificações; Técnico em Meio Ambiente.

Os cursos técnicos integrados são gratuitos e destinados a quem já concluiu o Ensino Fundamental, com idade inferior a 18 anos. Os cursos são organizados de modo que o estudante conclua o Ensino Médio juntamente a uma habilitação profissional técnica de nível médio.

INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet, por meio de formulário eletrônico, até às 23h59 do dia 18 de janeiro de 2022. Os candidatos que não têm acesso à Internet poderão se dirigir ao Campus, de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 17h, no período destinado às inscrições, no seguinte endereço: Avenida Araucária, 780, Vila A, Foz do Iguaçu/PR.

INCLUSÃO SOCIAL

Assim como em anos anteriores, o Processo Seletivo do IFPR destina 80% das vagas à inclusão social. 60% do total de vagas ofertadas são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas. Destas, 50% serão destinadas aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita e 50% serão destinados aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita, havendo reserva de vagas para candidatos: autodeclarados pretos, pardos e indígenas, com deficiência; autodeclarados pretos, pardos e indígenas; pessoas com deficiência; e demais candidatos. No Anexo II do edital, é possível conferir um quadro explicativo sobre o sistema de cotas adotado pelo IFPR.

Além das vagas acima descritas, o IFPR ainda destina 10% do total das vagas ofertadas para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 5% do total das vagas aos candidatos autodeclarados indígenas; e 5% aos candidatos com deficiência. Os 20% restantes do total de vagas são destinados à ampla concorrência.

DÚVIDAS

As informações estão disponíveis no Edital Nº111 disponível em: https://foz.ifpr.edu.br/processo-seletivo-2022/ .

Para esclarecer dúvidas recorrentes, foi elaborada uma página de Perguntas Frequentes. Se ainda houver dúvidas, os interessados podem enviar e-mail para comunicacao.foz@ifpr.edu.br ou pelo whatsapp: (45) 3422-5323.

SERVIÇO

Processo Seletivo IFPR – Cursos Técnicos Presenciais Integrados ao Ensino Médio

Inscrições gratuitas: De 13/12/2021 a 18/01/22

Seleção: Sorteio Público (realizado eletronicamente nos dias 1º e 02 de fevereiro)

Informações: comunicacao.foz@ifpr.edu.br ou pelo whatsapp: (45) 3422-5323.

(Da Redação com Assessoria)