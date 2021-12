Procurado: HOMEM RECUSA ATENDIMENTO DO SAMU E É DESCOBERTO COMO FORAGIDO

A Polícia Militar (PM) encontrou neste domingo (12) um homem evadido do sistema prisional de Corumbá. O autor, de 33 anos, recusou-se a receber atendimento de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de briga com a família e, quando investigado, foi dado como foragido por arrancar a tornozeleira eletrônica.

Conforme informações da PM, a guarnição de Rádio Patrulha realizava rondas no bairro Jatobazinho, por volta das 18h, quando socorristas do Samu relataram que estavam no local à procura de individuo que teria se envolvido em uma desavença familiar e não quis ser atendido.

Os policiais checaram o nome no sistema e constataram que estava foragido. Após ser encontrado pela equipe policial, o autor alegou que teria entrado em desavença com seu padrasto e apresentava escoriações no corpo e sinais de embriaguez.

O homem declarou que cortou sua tornozeleira eletrônica e a jogou fora. Diante dos fatos o mesmo foi conduzido para a Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências.

