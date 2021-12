Réveillon Dreams: ATRATIVO TURÍSTICO IRÁ CELEBRAR A VIRADA DE ANO

A partir das 21h do dia 31 de dezembro, será realizado o Réveillon do Dreams Motor Show, um dos cinco atrativos do Dreams Park Show. O evento contará com jantar completo, open bar com chopp e espumante, queima de fogos e atrações musicais, tudo isso dentro de um museu de motocicletas amplamente decorado, com distanciamento e segurança.

De acordo com a gerente Comercial do Dreams Park Show, Paula Haito, o evento será ainda melhor que o realizado no ano passado. “Em 2020, com todas as limitações, conseguimos preparar uma noite incrível que foi muito elogiada pelos participantes. Esse ano, será ainda melhor, com muitas novidades no cardápio e nas atrações, sem esquecer da segurança”, comentou.

Os ingressos de 1º lote antecipados já estão disponíveis no site www.dreamsparkshow.com.br no valor de R$ 500 por pessoa, incluindo jantar com sobremesa, bebidas à vontade, acesso ao Dreams Motor Show e todas as atrações da noite, tanto as musicais quanto a queima de fogos.

Para mais detalhes sobre o Réveillon, acesse www.dreamsparkshow.com.br ou contate pelo WhatsApp (45) 3527-8100.

HORÁRIO ESPECIAIS

Para se adequar às datas comemorativas de fim de ano, o Dreams Park Show terá alterações no atendimento.

Nos dias 24, 25 e 31, a bilheteria atenderá somente até 17h, e a visitação dos atrativos poderá se estender até 18h. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, o funcionamento volta aos horários normais, das 9h às 22h.

PROMOÇÃO PARA MORADORES

Desde semana passada, moradores de Foz do Iguaçu que forem almoçar ou jantar no Dreams Motor Show terão entrada gratuita, exceto em dias de shows. No dia 17 de dezembro à noite, por exemplo, e no evento de Réveillon, não será possível aproveitar a promoção. Para receber o benefício, o visitante deverá apresentar comprovante de residência no momento da visita, podendo ser título de eleitor ou contas de consumo (água, energia elétrica, internet ou telefone fixo). A cortesia poderá ser usada entre as 11h30 e 15h e das 19h às 22h, qualquer dia da semana.

(Da Redação com Assessoria)