Foz: AGÊNCIA DO TRABALHADOR ITINERANTE VOLTA A LEVAR OPORTUNIDADES DE EMPREGO

Nesta quinta-feira, 16, das 11h às 16h, as equipes estarão na Associação de Moradores do bairro, Rua João XXlll, L:56 C:09.

A ação visa levar todas as mais de 200 vagas da agência diretamente aos moradores, de forma gratuita e fácil. A empresa Lar Cooperativa Agroindustrial também estará no local com a equipe de RH para realizar entrevistas e já encaminhar as contratações.

Na primeira ação, realizada na última quinta-feira, 9, foram cerca de 50 encaminhamentos e 12 atendimentos na carteira digital.

O diretor da agência, Luciano Castilha, conta que muitos moradores não puderam aproveitar a primeira oportunidade por conta de horários ou falta de documentações regularizadas.

É importante que os interessados tenham em mãos a carteira de trabalho física ou digital – caso não possuam, os servidores irão auxiliar a baixar o aplicativo e realizar o cadastro.

“As vagas que levamos são as mesmas da agência, mas com essa possibilidade descentralizar o atendimento fica mais fácil para o cidadão conseguir o emprego. Cada uma delas possui um perfil específico e variam para todas as idades. Basta nos procurar que vamos ajudar”, garantiu.

ATENDIMENTO NO MORUMBI

Na terça-feira, 21, a Agência do trabalhador itinerante chega ao bairro Morumbi e fará os atendimentos no pátio da Paróquia São Francisco de Assis, Av. Mario Filho, 1361, a partir das 11h até às 16h.

(Da Redação com AMN)