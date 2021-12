Foz do Iguaçu: EDITAL DE CONCESSÃO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU SERÁ PUBLICADO NESTA QUINTA, 16

O ministro Joaquim Leite (Meio Ambiente) assinou nesta terça-feira (14), a autorização para o edital da nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu. O ato, com o ministro Gilson Machado (Turismo) e técnicos do BNDES e ICMBio, encerra os debates com as cidades do entorno e os interessados na defesa da unidade de conservação.

De acordo com o ministro Joaquim Leite, a licitação do Parque Nacional do Iguaçu servirá como modelo para outras unidades de conservação. O edital, elaborado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), deve ser publicado até quinta-feira (16), com a expectativa de movimentar até R$ 400 milhões em investimentos.

A nova concessionária terá que realizar uma série de investimentos em até cinco anos, que devem resultar em mais de 300 intervenções como trilhas, instalações e outras, em diversas regiões da unidade de conservação. De acordo com os técnicos do BNDES e ICMBio, foram recebidas 217 contribuições nas duas audiências públicas em Foz do Iguaçu e Céu Azul.

AVANÇOS

Entre os temas atendidos estão a implementação do ingresso para lindeiros, brasileiros e moradores do Mercosul, formalização da entrada de operadores de turismo, destinação de recursos para divulgação do destino e do parque, construção do centro de memória de Santos Dumont e reforma do batalhão da polícia ambiental

As obrigações socioambientais incluídas provêm apoio às ações de educação, comunicação e interpretação ambiental, a projetos de integração com o entorno, plano e pesquisas, ações de manejo de espécies, de monitoramento, programa de voluntariado, capacitação técnica e de gestão e ações de divulgação institucional do parque.

A atual concessão do PNI foi iniciada na década de 1990. Até 2019, aproximadamente 40% dos turistas de Foz do Iguaçu eram estrangeiros.

Os investimentos previstos na licitação serão fundamentais para Foz do Iguaçu e municípios lindeiros darem.

