Foz do Iguaçu: MAL EXEMPLO. PRIMEIRA-DAMA DESPREZA MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID EM SHOW, AO LADO DO PREFEITO QUE NADA FAZ

A primeira-dama do Município de Foz do Iguaçu (PR) e Secretária Municipal de Saúde, Rosa Maria Jerônymo Lima, acaba de se envolver em mais uma situação muito embaraçosa. Contumaz na cobrança de utilização de máscaras os cidadãos continuarem usando máscaras contra a covid, ela aparece em vídeo/ostentação, gravado por ele mesma, em “seleto” show do Jota Quest, dançando e se divertindo sem o uso da máscara por um bom tempo, tudo isso ao lado do marido, prefeito Chico Brasileiro, que assistiu tudo passivelmente. Não se sabe se a esposa de Chico Brasileiro será multada pela atitude indevida, a exemplo de diversos cidadãos comuns, que foram multados pela prefeitura por estarem em descumprimento as medidas sanitárias de combate a epidemia. Aguarde-se posicionamento oficial das autoridades municipais.

Dias antes, Brasileiro decretou a proibição do Carnaval na cidade, o que fez a atitude do casal ainda mais condenável pela opinião pública. Os comentários negativos pipocaram em todas as redes e grupos de aplicativos como do WattsApp.

O assunto repercutiu tanto que virou assunto no G1 e no telejornal regional da RPC TV nesta terça-feira, 14 de dezembro (assista matéria adiante). Durante entrevista sobre vacinação, o repórter Roberto Wolfart questionou a secretária Rosa, mas que não perguntou a ela, depois da desculpa esfarrapada da primeira-dama, se ela achava o que ela fez correto.

“Aproveitando a presença da secretária de Saúde, vamos exibir imagens registradas neste final de semana, pois a Secretária participou de um evento em um ambiente fechado, e nas imagens que nós recebemos, a secretária aparece sem máscara ao lado do prefeito Chico Brasileiro. Ele está de máscara, mas a secretária não. Essas imagens foram gravadas durante um show”, informou o repórter.

Na sequência, ele complementa e questiona: “No site do evento estava escrito que era necessário apresentar comprovante de vacinação e também usar a máscara o tempo todo. As imagens foram gravadas pela própria secretária e publicadas por ela em uma rede social. Recebemos as imagens várias vezes pelos telespectadores e também circulou pelas redes sociais. Qual o posicionamento da senhora para quem está lhe questionando sobre isso?”

A secretária e primeira-dama, Rosa Jerônymo, não tinha como negar a veracidade das imagens e tentou se desvencilhar com uma desculpa esfarrapada, sem admitir o erro: “Na verdade eu apresentei a carteira de vacinação e entrei de máscara. Tirei a máscara em um momento muito curto na hora de fazer o vídeo. Mas eu fiquei 99% do tempo do show com a máscara. Infelizmente a gente está sendo muito monitorado. Diria que eu fiquei menos de 10 minutos sem a máscara, tanto que o Chico não tirou a máscara. E aí eu fiz o vídeo. Mas eu tenho usado fora de casa a máscara constantemente”.

Os promotores do show de Jota Quest tomaram o cuidado de informar na divulgação os critérios para entrar no show. “Durante todo o evento, o uso de máscara será obrigatório. O público deverá apresentar o comprovante da segunda dose da vacina contra a covid-19 ou o exame PCR negativo de até 48 horas antes do dia do show”.

Rosa Jerônymo descumpriu as normas, contrariou o que disse horas antes em uma emissora de rádio, envergonhou a administração, desrespeitou todo o trabalho das equipes de Vigilância Epidemiológica e do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e se colocou tipo “Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. Tanto que em momento algum, ela se desculpou pela atitude hipócrita e irresponsável.

Em entrevista recente, Secretária de Saúde disse que: “do jeito que está, é difícil tirar a máscara”

Nas redes sociais os internautas caíram de pau em cima da primeira-dama, Rosa Jernymo e do marido Chico Brasileiro. “Esse prefeito está igual minha mãe. Não deixa eu sair, mas ela não sai da casa das vizinhas”, disse Marcos Rafael. “Ir no desfile de Natal tá tudo bem? Eeee hipocrisia”, disparou Rodrigo Mendoza.

Andressa Laurindo opinou: “Acho tão engraçado o povo reclamando do Prefeito, não tem um elogiando, queria saber como ele ganhou as eleições porque segundo à população de Foz ele não faz nada que preste”.

Simone Hamud também deu o seu pitaco: “Que desserviço, não vai ter Carnaval paro povo não ir para as filas do SUS ou morrer de Covid, a nata tem plano de saúde”. E Marines Buch completou: “Sabe o pior, é que ele faz tudo isso com nosso dinheiro. Indignada é pouco”. Já Andressa Valentina Dias simplesmente expressou: “Enfim a hipocrisia”. Israel Barbosa opinou na mesma linha: “Hipocrisia agente vê por aqui”.

Na visão de Rose Slovinski: “Povo tem o que merece!! Votaram nesse inútil!!!”. Enquanto isso, Luiz Ricardo Lopez reagiu com ironia: “Bem feito, acho é bom. É só votar nele ou em quem ele apoiar na próxima eleição que fica tudo certo”.

Jesunita Luzia Carvalho ficou indignada: “Pessoas doentes esperando por + de 4 horas na fila nas UPAs para ser atendido. É um descaso com a população. Saúde em Foz um caos e o prefeito não faz nada”. E para Diego Stachuk “esse prefeito é um fanfarrão, elegeram ele agora só reclamam”. E Afonso Garcia Hsieh disparou: “Belo exemplo, Chico lixo!”

