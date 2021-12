Política: SENADORES SABATINAM INDICADOS PARA VAGA DE MINISTRO NO TCU

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado realiza, nesta terça-feira (14), a sabatina dos senadores indicados para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). A reunião faz parte do “esforço concentrado” anunciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a realização de sabatinas de autoridades indicadas para cargos públicos.

Segundo o presidente da CAE, senador Otto Alencar (PSD-BA), os três indicados devem ser sabatinados na mesma reunião. Após a sabatina na Comissão, os nomes envolvidos na disputa passarão por votação durante sessão do Plenário, por meio de voto secreto em cédulas.

Alencar afirmou, no entanto, que a votação será simbólica, pois os três indicados já foram aprovados. Os três nomes serão analisados pelo plenário do Senado ainda hoje.

A vaga no TCU foi aberta após a saída de Raimundo Carreiro, que irá assumir a Embaixada do Brasil em Lisboa.

Disputam o cargo de ministro os senadores Antonio Anastasia (PSD-MG), Kátia Abreu (PP-TO) e o líder do governo no Senado, Fernando Bezzera (MDB-PE).

Segundo informações da âncora da CNN Daniela Lima, Abreu conseguiu reunir um grupo grande de apoiadores, mas que acabou rachando justamente pelo interesse de Bezerra na vaga.

Já Anastasia é apoiado pelos presidentes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O líder do governo, Fernando Bezerra, tem a seu favor a articulação política que fez para negociar a aprovação da PEC dos Precatórios e o apoio do Palácio do Planalto.

(Da Redação com CNN/Foto: Agência Senado/Divulgação)