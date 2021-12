Aquecimento Global: PLATAFORMA DE GELO CRÍTICA NA ANTÁRTICA PODE QUEBRAR NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS

À medida que o planeta aquece rapidamente e altera a paisagem da região Ártica ao Norte, os cientistas descobriram sinais perturbadores e alarmantes no extremo Sul do planeta, particularmente em uma das plataformas de gelo que protegem a chamada “geleira do Juízo Final” da Antártica.

Imagens de satélite tiradas no mês passado, que os pesquisadores apresentaram na reunião anual da União Americana de Geofísica na segunda-feira (13), sugerem que a plataforma de gelo crítica que mantém unida a geleira Thwaites no oeste da Antártica – uma importante defesa contra o aumento do nível do mar global – pode quebrar dentro do próximos três a cinco anos.

A geleira Thwaites da Antártica é conhecida como “geleira do Juízo Final”, devido ao sério risco que representa durante seu processo de derretimento. Ele despejou bilhões de toneladas de gelo no mar e seu desaparecimento pode levar a mudanças irreversíveis em todo o planeta.

A geleira, que tem o tamanho equivalante ao da Flórida ou da Grã-Bretanha, já responde por cerca de 4% do aumento anual do nível do mar global, perde cerca de 50 bilhões de toneladas de gelo a cada ano e está se tornando altamente vulnerável à crise climática. A queda da plataforma de gelo pode causar o colapso iminente da geleira.

Se as Thwaites desabarem, o evento pode elevar o nível do mar em vários metros, dizem os pesquisadores, colocando em risco as comunidades costeiras, bem como as nações insulares baixas.

Mas Ted Scambos, um glaciologista da Universidade Boulder do Colorado e líder da Colaboração Internacional da Geleira Thwaites, disse que ainda levará décadas antes que o mundo veja uma aceleração real e um aumento adicional no aumento do nível do mar.

“O que chama a atenção em Thwaites é que a mudança continuará com resultados bastante dramáticos e mensuráveis ​​nas próximas décadas”, disse Scambos à CNN.

Por enquanto, a geleira está sendo retida por uma plataforma de gelo flutuante crítica.

“O que é mais preocupante sobre os resultados recentes é que eles apontam para um colapso dessa plataforma de gelo, esse tipo de faixa de segurança que mantém o gelo na terra”, disse Peter Davis, oceanógrafo do British Antarctic Survey, à CNN. “Se perdermos essa plataforma de gelo, a geleira irá fluir para o oceano mais rapidamente, contribuindo para o aumento do nível do mar.”

O aquecimento das águas do oceano desempenha um papel fundamental na rápida deterioração. Um estudo de 2020 da Colaboração Internacional da Geleira Thwaites, que atualmente está liderando pesquisas em andamento na Antártica, descobriu que o fundo do oceano é mais profundo do que os cientistas pensavam, com passagens profundas permitindo que a água quente do oceano derreta a parte inferior do gelo.

As observações mostram que a plataforma de gelo crítica que mantém os Thwaites juntos está afrouxando seu controle sobre a montanha subaquática, ou o monte submarino, que atua como um reforço contra o fluxo do rio de gelo para o oceano quente. Os pesquisadores também descobriram que a chamada “língua de gelo” da geleira Thwaites agora é simplesmente um “aglomerado solto de icebergs”, que não influencia mais a parte estável da plataforma de gelo oriental.

A água quente também ameaça a chamada “zona de aterramento”, onde o gelo encontra o fundo do mar. Davis e sua equipe usaram água quente para perfurar buracos de acesso na superfície da plataforma de gelo e nas profundezas da cavidade oceânica. Ao fazer isso, eles descobriram que não apenas as águas do oceano na linha de aterramento são quentes, para os padrões polares, mas também são salgadas, preparando a paisagem para mais erosão.

Peter Washam, um pesquisador associado da Universidade Cornell, que também está envolvido com a pesquisa, disse que as características físicas da zona de aterramento mostram sinais de caos, como água quente, gelo áspero e um fundo íngreme e inclinado que permite que a água derreter rapidamente o manto de gelo por baixo.

“Nos próximos anos, esperamos que a linha de aterramento de Thwaites na região recue lentamente na encosta do fundo do mar em que atualmente se encontra, enquanto o oceano quente corrói sua parte inferior”, disse Washam à CNN. Sua equipe usou um veículo subaquático chamado Icefin, que torna mais fácil estudar o gelo e a água ao redor e abaixo das plataformas de gelo.

O resultado final, de acordo com Davis, é que a geleira Thwaites da Antártica está se deteriorando rapidamente. A água quente do oceano está lentamente apagando o gelo por baixo, fazendo com que a água flua mais rápido, quebrando mais o gelo e trazendo a ameaça de um colapso ainda mais perto.

“A partir dos dados de satélite, estamos vendo essas grandes fraturas se espalhando pela superfície da plataforma de gelo, essencialmente enfraquecendo o tecido do gelo; meio como uma rachadura no pára-brisa”, disse ele. “Está se espalhando lentamente pela plataforma de gelo e, eventualmente, vai se quebrar em vários pedaços diferentes.”

Scambos disse que embora o processo seja extremamente lento e os impactos reais não sejam sentidos até várias décadas depois, é quase impossível pará-lo.

“Este é um processo geológico, mas acontecendo quase em uma escala de vida humana”, disse ele. “Como um desastre para as pessoas vivas hoje, é extremamente lento. O melhor caminho é tentar desacelerar as forças que estão empurrando o gelo nessa direção.”

E como as ramificações da crise climática se espalharam ao redor do globo, os pesquisadores dizem que expandir a pesquisa científica para entender as mudanças nas regiões árticas e antárticas é fundamental para o planejamento de estratégias de mitigação, como defesas costeiras em comunidades vulneráveis.

“Não podemos fazer nada para impedir que isso aconteça”, além de desacelerar, disse Davis. “A forma como temos feito nossas emissões de carbono até agora causou essas mudanças – e, essencialmente, estamos sofrendo as consequências do que temos emitido nas últimas duas décadas, se não mais.”

(Da Redação com CNN)