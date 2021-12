Terra das Cataratas: FOZ TEM UMA DAS MAIORES RODAS-GIGANTES DA AMÉRICA LATINA

Nesta quarta-feira (15), o vice-prefeito de Foz do Iguaçu, delegado Francisco Sampaio, representou a administração municipal na solenidade de inauguração da roda-gigante Yup Star Foz. Com 88 metros de altura, localizada próximo ao Marco das 3 Fronteiras e da Ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai, o empreendimento turístico é um dos maiores da América Latina.

“Em Foz do Iguaçu, temos a maior geradora de energia limpa do mundo, temos uma das 7 Maravilhas da Natureza e agora também temos uma das maiores roda-gigante da América Latina, além de muitos outros atrativos que contribuem para que o nosso Destino continue sendo um dos mais procurados do país”, comentou o vice-prefeito.

“Em nome do poder executivo, quero agradecer a todos os empresários e investidores que estão confiando em Foz, pois todas estas ações representam geração de emprego, renda e desenvolvimento”, completou Sampaio.

Na próxima sexta-feira, 17, o atrativo será aberto ao público e funcionará das 12h às 20h.

RODA-GIGANTE

A Yup Star Foz está preparada para receber cerca de 500 mil pessoas por ano, tem 88m de altura, acomoda 288 pessoas, distribuídas por 36 cabines totalmente climatizadas, a cada volta e está instalada em uma área total de 5 mil m².

O nome faz referência ao anfitrião oficial da marca, o Yup, um simpático e vaidoso pássaro azul que tem como missão levar alegria para as pessoas e fazer com que elas experimentem um pouco da sua perspectiva, vista lá de cima.

