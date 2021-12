Foz: PREFEITURA INICIA RECESSO EM 23 DE DEZEMBRO E RETOMA O ATENDIMENTO NO DIA 3 DE JANEIRO

Contribuintes que precisam dos serviços da Prefeitura de Foz do Iguaçu têm até a próxima quarta-feira, dia 22 de dezembro, para buscar atendimento. O recesso nas repartições públicas do município inicia em 23 de dezembro e segue até 02 de janeiro, com retorno das atividades no dia 3 de janeiro (segunda-feira), das 7h30 às 13h30.

Não haverá recesso para diversos órgãos da Administração Pública que prestam serviços considerados essenciais e portanto, não admitem paralisação, como saúde (urgência e emergência), segurança pública (Guarda Municipal), coleta de lixo e limpeza pública. Outros serviços funcionarão em sistema de escala, conforme o cronograma divulgado:

SAÚDE

Os serviços de urgência e emergência prestados pelas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) João Samek, no Jardim das Palmeiras e Dr Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, funcionam de forma ininterrupta durante todo o final de ano, assim como a Unidade de Saúde 24 Horas Padre Ítalo Paternoster, SAMU, Siate e Hospital Municipal.

Todos os demais setores da Secretaria da Saúde, como sede administrativa e Unidades Básicas de Saúde atuarão em sistema de escala durante todo o recesso, fechando apenas nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os servidores da Secretaria de Assistência Social atenderão em regime de escala de plantões no período de recesso, dias 23 e 27 a 30 de dezembro de 2021. Os servidores também farão regime de escala para manter o atendimento diário nos serviços de proteção social, como os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social); Centro Pop (Centro de Atendimento à População em situação de Rua); CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência); Casa Abrigo para Mulheres; Casas de Passagem; Residências Inclusivas; Serviço de Abordagem Social – SEAS; Centro das Juventude; Centro de Convivência do Idoso; Patronato Penitenciário e Conselhos Tutelares.

FOZTRANS

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) aderirá ao recesso e aos pontos facultativos, de 23 de dezembro a 2 de janeiro, com exceção do serviço de fiscalização de trânsito, que funcionará em regime de escala no final do ano.

TURISMO

O Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na Avenida das Cataratas terá expediente normal durante o recesso, das 8h às 20h, e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro o atendimento será das 10h às 20h.

ESPORTES E LAZER

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer mantém o atendimento das 8h às 18h nos complexos esportivos Costa Cavalcanti (Jardim Alice); Ginásio Ronaldo Schmidel Nunes (Bairro Morumbi); Ginásio Sebastião Flor (Centro – Praça Almirante Tamandaré); Ginásio Prof. Jarbas Inácio de Assis (Bairro Ouro Verde) e Ginásio Parque Presidente.

GABINETE DO PREFEITO

Funcionarão durante o recesso com serviços internos mediante plantão o Gabinete do Prefeito; Diretoria de Gabinete; Procuradoria Geral do Município; Secretarias Municipais da Transparência e Governança (Diário Oficial do Município); Obras; Meio Ambiente; Tecnologia de Informação; Administração e Fazenda.

(Da Redação com AMN)