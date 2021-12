Terra das Cataratas: ATENDIMENTO AMPLIADO EM DEZEMBRO E JANEIRO NO PNI

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, se preparou para atender com horário ampliado neste período de férias.

A partir do dia 25 de dezembro, a unidade de conservação abrirá todos os dias, inclusive às segundas-feiras, das 8h às 16h. A programação ampliada seguirá até o dia 31 de janeiro de 2022.

COMPRA ONLINE

Os ingressos para visitar o Patrimônio Mundial Natural, que abriga as Cataratas do Iguaçu, são limitados e vendidos exclusivamente on-line, com agendamento de dia e horário para o passeio. Importante: não existe a opção de compra de bilhete físico no parque. É preciso adquirir o ingresso com antecedência no site oficial do atrativo, www.cataratasdoiguacu.com.br/ingressos.

NATAL E ANO-NOVO

O Parque Nacional do Iguaçu estará aberto todos os dias, inclusive nas vésperas e feriados de Natal e ano-novo. No dia 24 de dezembro, a unidade funcionará das 9h às 16h, e a partir do dia 25 de dezembro, o atendimento será das 8h às 16h, uma hora mais cedo para você passear pelo maior conjunto de quedas d’água do planeta.

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

O Restaurante Porto Canoas, localizado no final da Trilha das Cataratas, espera você com seu tradicional bufê da gastronomia brasileira que encanta visitantes do mundo todo. É a melhor maneira de repor as energias após um passeio inesquecível. O restaurante atende das 12h às 16h. Mais informações sobre o Restaurante Porto Canoas pelo telefone 3521-4441 ou instagram.com/porto.canoas.

BANHO PARA LAVAR A ALMA

Uma dica especial para estes dias quentes é o Macuco Safari, passeio de barco pelo Rio Iguaçu, no qual o visitante tem a oportunidade de tomar “aquele banho” debaixo das quedas d’água das Cataratas do Iguaçu. O passeio, opcional, é liberado para todas as idades (www.macucosafari.com.br).

SOBREVOANDO O PARQUE

O voo de helicóptero sobre as quedas é um dos passeios mais eletrizantes em Foz do Iguaçu. A bordo das aeronaves da Helisul, concessionária do parque, você poderá apreciar uma das vistas mais raras do planeta. Há a opção de voo de dez minutos sobre o Parque Nacional do Iguaçu e as Cataratas do Iguaçu, e também a opção de 35 minutos sobrevoando o PNI, a Itaipu Binacional e o Marco das Três Fronteiras. É um passeio opcional.

Central de Atendimento ao Visitante no WhatsApp: +55 (45) 9137-3444 (wa.me/554591373444).

Serviço

Programação especial – 25 de dezembro a 31 de janeiro de 2022

Funcionamento: todos os dias, das 8h às 16h

Restaurante Porto Canoas: todos os dias, das 12h às 16h

