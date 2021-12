Coluna Caio Gottlieb: COMO SE INOVA NA PRÁTICA

Com a presença de mais de 800 colaboradores, reunidos em seu centro de eventos na noite de terça-feira (14), a cooperativa Lar promoveu a cerimônia de encerramento e premiação dos projetos vencedores do seu Programa de Ideias desenvolvido em 2020 e 2021, celebrando o cumprimento das metas e os formidáveis resultados alcançados no biênio.