Comemoração: FOZ DO IGUAÇU TERÁ CONFRATERNIZAÇÃO DE RÉVEILLON NA PRAÇA DA PAZ

A festa da virada de 2021 para 2022 em Foz do Iguaçu, na Praça da Paz, foi confirmada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em reunião nesta quinta-feira (16). O grupo considerou a atual situação epidemiológica no município, que está com baixo número de casos, de internações e de óbitos pela doença. No entanto, para evitar o aumento de infecções, fica mantido o uso de máscara e orientação é que haja cuidado com a higienização frequente das mãos e distanciamento social.

O reveillon na Praça da Paz integra a programação do Natal de Águas e Luzes, uma realização da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, Fundação Municipal e parceiros. A festa começa às 19h, com a feira de Natal e uma grande diversidade de produtos e comidinhas dos feirantes de Foz; seguida por apresentações musicais, que continuam até a virada do ano.

Embora a festa esteja garantida, o Comitê de Enfrentamento à Covid pede à população de Foz do Iguaçu que sejam mantidos os cuidados básicos para evitar a contaminação pelo coronavírus.

Nesses 16 dias de dezembro, foram apenas dois óbitos pela doença e a média móvel de casos está em 13,71. Na data de ontem, apenas 11 pessoas estavam internadas por covid na cidade.

PASSAPORTE VACINAL

Outro assunto debatido na reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid é a exigência do comprovante vacinal para viajantes que ingressam no Brasil pelas fronteiras terrestres com a Argentina e o Paraguai, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta semana, Anvisa e Polícia Federal iniciaram operação para verificação do comprovante. No entanto, a decisão do STF excetua as cidades-gêmeas, como é o caso de Ciudad Del Este.

“Para nós, isso é motivo de preocupação, uma vez que a cobertura vacinal no Paraguai é muito baixa. Enquanto temos 100% da população adulta completamente imunizada, eles têm 38,4% de cobertura”, explica o gerente da Vigilância Epidemiológica, Roberto Doldan.

“Gostaríamos que essa situação fosse revista, uma vez que temos uma alta circulação de pessoas por conta da fronteira. Por isso, faremos uma solicitação ao Ministério da Saúde para que haja uma mudança nesta normativa”, complementa Doldan.

(Da Redação com AMN)