Foz do Iguaçu: BOLSISTAS DO PATRONATO RECEBEM CERTIFICADOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Após a conclusão do curso profissionalizante de Gestão de Empresas, seis bolsistas do Patronato Municipal de Foz do Iguaçu receberam na tarde desta quinta-feira (16), os certificados de conclusão no curso. A solenidade de entrega foi no auditório do Bosque Guarani e contou com as presenças de autoridades e familiares dos bolsistas.

“A entrega destes certificados representa muito para todos nós, especialmente para eles que são egressos do sistema penitenciário e agora estão tendo uma nova vida em todos os aspectos. Este curso já está possibilitando que eles tenham oportunidades ampliadas no mercado de trabalho”, disse o diretor administrativo do Patronato, Sidnei Pazza.

“Estamos muito felizes e seguiremos trabalhando para que mais egressos participem das ações de capacitação e profissionalização, visando promover mudanças de vida”, destacou Sidnei.

O curso teve duração de 120 horas e abordou diversos temas relacionados à gestão administrativa, e financeira, empreendedorismo, organizacional, entre outros assuntos, na modalidade de Educação a Distância.

A bolsista e oradora da turma, Bruna de Azevedo destacou a importância da capacitação.“Esta qualificação profissional foi uma grande oportunidade para todos nós, pois agregou em muito para o nosso currículo. Inclusive já abriu portas para mim”, disse. “Só tenho a agradecer a todos os envolvidos neste projeto, que nos auxiliou em tudo”, completou.

PARCERIAS

Os cursos profissionalizantes ofertados aos egressos do sistema penitenciário são resultados de parcerias e convênios entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu; Patronato Municipal; Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen/PR); Faculdade Fanduca; Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste); Universal nos Presídios (UNP); Escritório Social, entre outros.

