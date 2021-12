FOZ: ENTREGA DE ALIMENTOS ARRECADADOS PELA CAMPANHA “NATAL FELIZ: NENHUM PRATO VAZIO”

A comissão organizadora da Campanha “Natal Feliz: Nenhum prato vazio” começou nesta quinta-feira (16) a distribuição dos alimentos arrecadados durante a programação do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu. Até agora, cerca de 6 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadados e serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A primeira entrega, com 45 cestas básicas, foi na manhã de hoje no Projeto Anjo Gabriel, mantido pela Cáritas, no Jardim Canadá. À tarde, às 14 horas, a distribuição acontece no Projeto Esperança e Vida, no Jardim São Paulo, onde serão entregues 30 cestas básicas, e amanhã (17), às 10h, no Projeto Núcleo criança de Valor, na favela da Sadia, onde serão entregues 30 cestas e 130 brinquedos. Outras entregas acontecerão na próxima semana.

FAMÍLIAS

De acordo com o presidente da Guarda Mirim, Hélio Candido do Carmo, as entidades foram escolhidas pela comissão da campanha. “A prioridade são famílias onde as mulheres são responsáveis pelo lar, trabalhadores que atuam na coleta de recicláveis e pessoas desempregadas”, explicou.

Moradora do Jardim Canadá, a dona de casa Marcia Aparecida Santos, de 52 anos, recebeu a cesta básica emocionada. Há três meses ela venceu a Covid-19, mas a pandemia ainda deixa marcas em sua vida. “Fiquei 36 dias internada, 24 deles entubada. Minha filha precisou largar o serviço para cuidar da casa e das crianças. Hoje, a gente sobrevive com a ajuda dos outros”, contou. Ainda em tratamento, agora com fisioterapia pulmonar, a dona de casa afirma que a doação é um alívio para a família, especialmente nesta época de Natal. “Graças ao projeto Anjo Gabriel nós não passamos fome, e agora com mais essa ajuda, é muita alegria, estou muito feliz”, disse.

Mãe solo com três filhos pequenos, Adriana da Rosa levou os alimentos com a certeza de que terá um Natal mais tranqüilo. “Eu sobrevivo com o Bolsa Família e a ajuda das pessoas. Essa cesta chega numa hora boa, me deixa mais tranqüila, porque teremos comida em casa, e isso é o mais importante”, afirmou.

ARRECADAÇÃO

Os alimentos foram arrecadados durante a programação do Natal de Águas e Luzes, especialmente no Gramadão da Vila A, doações espontânead na sede da Guarda Mirim de Foz, Panorama Home Center, Centro Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu, Flacataratas, Sociedade Beneficente Islâmica de Foz do Iguaçu e COPEFI – Conselho de Pastores de Foz do Iguaçu por meio das igrejas afiliadas.

COMO DOAR?

Um dos pontos de arrecadação é a roda gigante montada no Gramadão da Vila A, que funciona até o dia 05 de janeiro. Voluntários da prefeitura com coletes verdes também farão a coleta dos alimentos durantes os shows do cantor Daniel, neste domingo (19) e do Padre Reginaldo Manzotti, no dia 22, no Gramadão.

O ponto de arrecadação fixo foi montado na Guarda Mirim, na Rua Tadeu Trompschinski, nº 56, Vila Maracanã, e funciona até amanhã (17), das 8h às 16h. As doações também podem ser feitas na Secretaria de Direitos Humanos, R. Edmundo de Barros, 237 – Centro, até o dia 22 de dezembro, das 8h às 17h.

ORGANIZAÇÃO

A Campanha “Natal Feliz: Nenhum Prato Vazio” é desenvolvida pela Guarda Mirim, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Itaipu Binacional, Fundação Cultural, Polo Iguaçu, OAB, Cáritas, Rotaract, Copefi, Sociedade Beneficente Islâmica, Centro Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu e Bloco Papai Urso. A iniciativa foi incorporada à programação do Natal de Águas e Luzes, uma realização da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, Fundação Cultural e parceiros.

(Da Redação com AMN)