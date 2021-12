Turismo: FELIPE GONZALEZ É REELEITO PRESIDENTE DO VISIT IGUASSU

Em eleição com chapa única, novos nomes formam a diretoria dentro de uma gestão terá mais dois anos de trabalho em busca de uma recuperação efetiva de demanda de turismo de lazer e negócios.

“Assumimos a instituição em pleno início da pandemia. Nesse primeiro mandato, nosso foco foi manter o Visit atuante dentro do que o mercado nos possibilitava. Agora, com um cenário mais positivo, acredito que poderemos mostrar o trabalho proposto de forma ainda mais consistente, e é uma felicidade ter a confiança dos associados para desempenhar esse papel”, comenta Gonzalez. “Esses dois próximos anos serão decisivos para o turismo da nossa região, estamos assistindo um movimento de investimentos em obras e infraestrutura que só foi vista quando da construção de Itaipu”, completou.

Ao ser reconduzido, o presidente comenta que o papel do Visit Iguassu é cada vez mais claro na visão do empresariado local e, isso, vem ajudando a fortalecer a instituição e seu trabalho na promoção da região trinacional. “Somos um dos principais escritórios de marketing de destino do Brasil, o único com essa composição, agregando empresas associadas das cidades de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú/Argentina e Ciudad del Este/Paraguai, isso é mais que uma característica, é uma força para apresentar a região como lugar ideal para todos os tipos de eventos, negócios e lazer”.

Para Gonzalez, outro marco para Foz do Iguaçu, será a implantação do sistema de concessão do aeroporto, que dará um status de competitividade e certamente trará novos voos para o destino. “A CCR Aeroportos já nos acenou como uma empresa que será parceira do nosso Destino. E é isso que precisamos. União para desenvolvermos a atração de mais voos, mais visitantes, mais eventos e mais investimentos na cidade”.

Com equipe reestruturada e liderada pela diretora executiva Elaine Tenerello, o plano de ações do Visit Iguassu para 2022 foi construído em conjunto com os associados e prevê maior foco em ações do segmento Mice e nas áreas de Comunicação e Marketing. A ideia é manter o destino em evidência e reconstruir um calendário de eventos para os próximos anos.

Composição da diretoria 2022/23

Presidente: Felipe Santiago Gonzalez – Cassino Passagens e Turismo

Vice-Presidente : Luiza Andrade – Vivaz Cataratas Hotel Resort

Diretor Financeiro: Marcondeivi de Souza – Continental Inn Hotel

Diretor Administrativo: Jaime Mendes – Del Rey Quality Hotel

Diretor de Eventos: Giovani Rafagnin – Rafain Palace Hotel & Convention

Diretor de Visitors: Marta de Oliveira – Stand Solutions

Diretor de Relacionamento: Carlos Silva – Foz Plaza Hotel

Conselho Deliberativo

Membro Titular: Adélio Demeterko – Cataratas S.A.

Membro Titular : Anabel Gruber – Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort

Membro Titular: Bruno Biesuz – Helisul Taxi Aéreo

Membro Titular : Enio Eidt – Convenio Turismo

Membro Titular: Nilson de Nadai – Nadai Confort Hotel & Spa

Membro Titular: Nilton Pedro Rafagnin – Capitão Bar

Membro Titular: Sidy Perazzoli – All Brazil Tours

Conselho Fiscal

Membro Titular : Kenji Takao – Wish Foz do Iguaçu

Membro Titular: Lindenor José Cavalheiro – Cataratas JL Shopping

Membro Titular : Yuri da Silva Benites – Fundação Parque Tecnológico de Itaipu – PTI

Membro Suplente: Carlos Gruber – Pauta Comunicação

(Da Redação com Mercado & Eventos)