Turismo: NOVA MARCA DE JURERÊ IN_ INTERNACIONAL ESTRÉIA HOJE

Uma novidade dá um ar de inovação, mais uma vez, para a mais famosa região do Norte da Ilha. Jurerê in_ passa a ser, a partir desta quinta-feira (16), a nova marca do setor turístico considerado um dos principais empreendimentos imobiliários de Santa Catarina. A mudança partiu de conversas com turistas, moradores, comerciantes e investidores do local.

O objetivo da mudança de marca é reforçar os valores do local: ser inovador, integrado, intenso, inspirador e internacional. Um jingle interpretado por artistas locais acompanha o lançamento.

Chico Martins, da banda Dazaranha, e Laura Padaratz, são os vocalistas. O músico Luis Meira acompanhou a produção com violão e guitarra.

“A nova marca seguirá mantendo a referência ao Internacional, que ajudou a posicionar o empreendimento no mercado imobiliário e em sua busca de oferecer um padrão de qualidade inspirado nas urbanizações e comunidades do exterior”, informou em nota o Jurerê in_.

(Da Redação com NDMais)