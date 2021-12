Foz: APROVEITE O FINAL DE SEMANA COM AS ATRAÇÕES DO NATAL DE ÁGUAS E LUZES

O final de semana começa cheio de novidades na programação do Natal de Águas e Luzes. Neste domingo (19), o show com o cantor Daniel será a grande atração, no Gramadão da Vila A, mas antes, dele, os palcos vão abrigar encontro de orquestras, espetáculos de dança e teatro.

SEXTA

Ontem (17) na Praça da Paz, a programação artística incluiu a participação da Orquestra Doxologia da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a partir das 20 horas. A apresentaçã reuniu 95 musicistas, e contou com apresentação de um pequeno musical de Natal: “Imagine”, onde recriam um mundo sem o nascimento de Jesus. A regência ficou por conta dos maestros Fernando Rodrigues e Denis Torres, e a regência do coral com os maestros Milton Rodrigues e Nilton da Silva.

Logo depois, a banda da Mocidade Batista Renovada (MBR) sobe ao palco com a participação de 25 pessoas, entre banda, coral e teatro para um novo espetáculo.

No Gramadão, a atração musical da noite é o Musical de Natal “Na Terra das Cataratas – Banda de Música do 34 °Bimec, Banda Guarda Mirim e Orquestra Semear Medianeira”, às 20 horas. O show reúne um variado repertório e mais de 60 musicistas no palco. A noite de atrações encerra com a banda Polaroides.

SÁBADO

Neste sábado, as feirinhas nos dois espaços continuam oferecendo variedade de produtos, opções para presentes, diversão para as crianças e gastronomia, sempre a partir das 19 horas.

Na Praça da Paz, jovens da União das Mocidades da Igreja Assembleia de Deus (UMADFI) recepcionam a chegada da Caminhada da Paz e logo em seguida com expectativa de reunir mil vozes para a celebração. A concentração para a caminhada acontece, às 18h, em frente à Receita Federal (Av. Paraná, passando pela República Argentina e chegando à avenida JK).

No Gramadão, o grupo de dança Cia do Corpo celebra seus 20 anos de existência com o espetáculo “Sempre será, meu lugar!”. No palco, o trabalho de 40 bailarinos e 4 coreógrafos. “Mostramos no espetáculo o empenho e amor para manter e fazer da Cia na sua existência enquanto agente cultural”, disse a criadora da cia Adriana Gomes, que assina ao lado de Maximiliano, a direção do espetáculo.

Logo depois, sobem ao palco os talentosos músicos Maria Mariana e Gui Arruda, para um show às 21h.

DOMINGO

Uma das atrações mais esperadas da programação é o show do sertanejo Daniel. A apresentação inicia às 20h no Gramadão. Antes disso, é possível circular pelo local e aproveitar a feira gastronômica, e na sequência acompanhar o espetáculo “Encantamento de Natal: A ponte mágica”. Devido ao show no Gramadão, não haverá programação artística no palco da Praça da Paz, somente a Feirinha de Natal estará aberta.

Com repertório voltado à religiosidade, o cantor mostra sua versatilidade num show repleto de surpresas e emoções, onde propõe uma reflexão sobre as datas comemorativas de final de ano, mas também celebra a vida com alegria de suas canções mais populares.

(Da Redação com AMN)