Comboio: CIVIS E TROPAS GOVERNAMENTAIS DA SÍRIA INTERCEPTAM E OBRIGAM EUA A RECUAR

Fontes informaram à agência síria de notícias SANA que o primeiro incidente ocorreu no povoado de Damkhiya, na zona rural da província de Al-Hasakah, na quinta-feira (16).

Moradores de quatro povoações se juntaram para interceptar um comboio dos EUA composto por cinco veículos blindados e um veículo das milícias curdas sírias apoiadas por Washington, que se autodenominam Forças Democráticas da Síria (FDS), que tentava atravessar um posto de controle do Exército sírio. O comboio teria sido forçado a voltar para trás.

Segundo as fontes, habitantes locais jogaram pedras nos veículos e gritaram palavras de ordem contra os EUA e as FDS. Moradores de Damkhiya e dos povoados vizinhos foram apoiados por soldados do Exército sírio.

No segundo incidente, que ocorreu no mesmo dia em um posto de controle do Exército sírio em al-Baylona, civis e tropas governamentais interceptaram um outro comboio de quatro veículos blindados dos EUA e um carro da milícia das FDS, forçando-os a recuar e impedindo-os de chegar a uma rodovia principal.

O governo sírio, reconhecido internacionalmente, tem exigido a saída de todas as forças militares estrangeiras do país que não foram convidadas por Damasco, sendo que tal autorização foi apenas dada a militares da Rússia.

(Da Redação com Sputnik)