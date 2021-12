Foz do Iguaçu: NATAL DE ÁGUAS E LUZES TEM NOITE DE LOUVOR COM EVANGÉLICOS

Na noite de sexta-feira (17), evangélicos de diferentes congregações reuniram-se na Praça da Paz para uma celebração diferente durante a programação do Natal de Águas e Luzes.

No palco apresentações dos grupos Orquestra Doxologia da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com a participação de 95 musicistas e coralistas. A regência foi dos maestros Fernando Rodrigues e Denis Torres; já a do coral foi dos maestros Milton Rodrigues e Nilton da Silva. A apresentação empolgou quem estava na plateia.

A pedagoga Denise Torres veio da Vila A assistir o espetáculo. “Estava bonito demais, foi perfeita a apresentação”. Denise, as duas filhas e o marido já são assíduos frequentadores do Natal de Águas e Luzes. “No Gramadão vamos quase todo dia, está uma delícia, mas, como somos evangélicos, hoje decidimos vir para o centro acompanhar os shows. Tem que prestigiar”.

Logo depois, a banda da Mocidade Batista Renovada (MBR) subiu ao palco e emocionou os espectadores com a vibração de seus 25 integrantes. Acordes fortes de guitarra, com vozes potentes e jovens, comandaram o ritmo da noite.

A arquiteta Karina Schuster, integrante do grupo que se apresentou pela primeira vez dentro da programação de Natal, estava satisfeita. “Aceitamos o chamado, e trouxemos para cá, essa troca, isso foi gratificante”.

Os jovens vestiam camisetas onde era possível ler: “Seja luz”. Para Karina, isso também foi mais que uma coincidência. “A gente fala que é importante ser luz por onde passar, e aqui a gente viu as luzes do Natal”. A interação com a plateia também foi elogiada por ela; “nascemos para nos relacionar”.

Sem perder nenhum momento do espetáculo, Sandra Simon fazia transmissão ao vivo de seu perfil no instagram. A filha Tainá estava no palco. “Ter um natal assim é promover um resgate para as famílias, é dar acesso com arte na praça e valorizar esses talentos. Isso é muito importante. A festa de luzes por aqui é a exata representação da multiculturalidade que a cidade é”.

Logo atrás, a família do guitarrista Gabriel também dividia espaço confortavelmente em cadeiras de praia. “A gente sempre acompanha ele, sabe que é importante”, disse a mãe, Rejane dos Santos, que também elogiou a iniciativa de trazerem para o palco diferentes apresentações musicais. “Já está tudo maravilhoso no Natal daqui (Praça da Paz)”.

Neste sábado, dia 18, na Praça da Paz, jovens da União das Mocidades da Igreja Assembleia de Deus (UMADFI) recepcionaram a chegada da Caminhada da Paz. Logo em seguida, com expectativa de reunir mil vozes, realizam uma celebração.

No Gramadão, o grupo de dança Cia do Corpo celebra seus 20 anos de existência com o espetáculo “Sempre será, meu lugar!”. No palco, o trabalho de 40 bailarinos e 4 coreógrafos. Na sequência, sobem ao palco os talentosos músicos Maria Mariana e Gui Arruda, para um show às 21h.

No domingo, é dia do cantor Daniel no Gramadão, a partir das 20 horas. A programação completa do Natal de Águas e Luzes, uma realização da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, Fundação Cultural, e parceiros.

(Da Redação com AMN)