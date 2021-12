Foz do Iguaçu: PREFEITURA APRESENTA PESQUISA SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO

A prefeitura apresenta nesta segunda-feira (20), em audiência pública a partir das 16h na Câmara de Vereadores, o resultado da pesquisa sobre as condições atuais do transporte público de Foz do Iguaçu.

O levantamento mostra ainda a expectativa da população para as melhorias a serem realizadas na prestação do serviço.

A operação do transporte coletivo urbano é concessionada a três empresas que formam o Consórcio Sorriso.

A audiência é organizada ainda pela Câmara de Vereadores, Instituto de Transporte e Trânsito (Foztrans), Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) e Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sitrofi).

SERVIÇO

Apresentação da pesquisa sobre o transporte público de Foz do Iguaçu

Dia: 20 (segunda-feira)

Horário: 16h

Local: Câmara de Vereadores

Endereço: Travessa Oscar Muxfeldt, 81 – Centro

(Da Redação com CGN)