Turismo: COM MAIS DE 800 MIL TURISTAS, PORTO DE GALINHAS CELEBRA RESULTADOS DE 2021

Porto de Galinhas acumula mais de 800 mil turistas neste ano e uma média de 70% de ocupação nos seus principais hotéis e pousadas. Atualmente, o destino conta com mais de 15 mil leitos, distribuídos em 17 grandes hotéis e 230 pousadas, além de 120 restaurantes e diversas empresas do ramo de turismo que, juntas, geram mais de 15 mil empregos diretos e indiretos.

Para este final de ano, uma média de ocupação no destino está alta. Para o Natal, os hotéis e pousadas de Porto de Galinhas prometem ocupação de 88%. Já para o Ano Novo, a média será de quase 92%. As férias de janeiro também seguem em alta: até o momento, a ocupação está em 83%, com tendência a crescimento.

Os estados que mais emitiram turistas em Porto foram São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, de acordo com dados do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau. Para 2022, a expectativa do setor é grande.

“A retomada do turismo em Porto de Galinhas está sendo melhor do que esperávamos. Ano que vem usar atingir a marca de 1 milhão de turistas com a volta dos estrangeiros. A Hotelaria de Porto de Galinhas vai fechar o ano com um saldo muito positivo. Na alta temporada, por exemplo, que começa agora em dezembro, teremos a maior oferta de voos da Azul para Recife, o que reflete diretamente na ocupação em Porto de Galinhas ”, frisa o presidente do Porto de Galinhas Convenção, Eduardo Tiburtius.

AÇÕES PROMOCIONAIS

Ao longo deste ano, Porto de Galinhas esteve entre os cinco destinos mais vendidos entre as principais operadoras de viagens do país. Os resultados não foram em vão. No primeiro semestre, o destino realizou uma campanha de vendas “21 mil motivos para amar Porto de Galinhas”, que capacitou quase mil agentes de viagens sobre o destino e gerou mais de R $ 400 milhões em vendas para a região.

Já no segundo semestre, o roadshow “Encontro com Porto de Galinhas” percorreu 12 cidades do Brasil e treinou mais de mil agentes de viagens, que entrou por dentro de todas as novidades do destino, com objetivo de vender ainda mais Porto de Galinhas aos clientes .

Para fechar o ano, o destino promoveu, no dia 30 de novembro, a 5ª edição do SOU Porto de Galinhas, que premiou os 22 maiores vendedores do destino neste ano. Todas as ações realizadas foram coordenadas pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau e Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas.

(Da Redação com Mercado & Eventos)