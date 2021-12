Turismo: MUSEU DO REGGAE EM SÃO LUÍS REABRE DEPOIS DE UM ANO E MEIO

O museu é o primeiro acervo temático sobre o reggae fora da Jamaica e foi inaugurado em janeiro de 2018 respondendo à grande identificação do povo maranhense com o ritmo caribenho.

No interior do museu há uma linha do tempo apresentando as atividades musicais ligadas ao Reggae das décadas de 70, 80, 90 e dos 50 anos de Reggae no Maranhão. “Uma cultura estrangeira que foi absorvida com adaptações pelo estado”, explica Alessandra Vieira, Assessora Técnica do Museu do Reggae Maranhão.

O museu reabre com um acervo novo e traz como exemplo a criação de uma bandeira oficial da Jamaica Brasileira.

“A cadeia produtiva do Reggae no Maranhão se divide em trancistas, dj’s, bandas locais, pesquisadores, performistas e dentro desta cadeia produtiva são mais de 2 mil pessoas só em São Luís, além do pessoal do interior que trabalha com radiola e os grupos de danças”, explica Alessandra Vieira.

O reggae brasileiro foi difundido pela banda maranhense Tribo de Jah, que tem 35 anos de estrada.

Célia Sampaio, conhecida como a Dama do Reggae, é a referência feminina dentro do reggae, que ainda tem fortes traços e tintas masculinas. Hoje com 57 anos, há 30 anos minimizou esse estigma.

Ela conta que mulher no reggae sempre esteve presente no back vocal, mas nunca como voz principal: “Desde os 10 anos ouço reggae, nas festas de Boi, no Tambor de Crioula e nas radiolas, foi um caminho natural; nós pretos temos nesse tipo de música uma forma de resistência. O Maranhão difundiu o reggae para o Brasil, e criou um jeito próprio de dançar, tradicionalmente se dança solto e separado, aqui dançamos juntinhos. É uma música que fala de amor, de paz, por isso São Luís recebeu o nome de Ilha do Amor.”

Não sigo a religião que Bob Marley pregou, mas eu e muitos aqui seguimos sim o fundamento de amor que o rastafári prega” diz a Diva maranhense.

(Da Redação com Diário do Turismo/Foto: Patrícia de Campos)