Alta Temporada: MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS TERÁ ATENDIMENTO AMPLIADO

uristas e moradores poderão viver a magia do Marco das 3 Fronteiras, o local mais charmoso de Foz do Iguaçu, durante todos os dias, das 14h às 21h, a partir da segunda-feira, 27 de dezembro, até o final de janeiro de 2022.

O atrativo também terá horário de atendimento especial na véspera do Natal e do ano-novo. Nesses dois dias, o restaurante Cabeza de Vaca não atenderá e o Marco abrirá das 14h às 18h. Já nos feriados, 25 de dezembro e 1º de janeiro, o Marco das 3 Fronteiras funcionará normalmente, das 14h às 21h.

Durante este período de funcionamento ampliado, as apresentações culturais do Marco, que homenageiam a história e a cultura da região, serão realizadas todos os dias, a partir das 18h30. O Restaurante Cabeza de Vaca também atenderá diariamente, das 14h às 22h, com a gastronomia singular dos três países e música ao vivo todas as noites.

PROGRAME O SEU PASSEIO

Para aproveitar melhor o passeio, as entradas do Marco são vendidas com limitação e preferencialmente on-line, no site oficial: www.marcodastresfronteiras.com.br. Caso não consiga adquirir o ingresso virtualmente, há a opção presencial, na bilheteria, mediante disponibilidade na hora da visita.

(Da Redação com Assessoria)