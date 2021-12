Foz do Iguaçu: NATAL DE ÁGUAS E LUZES. CANTOR DANIEL LEVA MILHARES DE PESSOAS AO GRAMADÃO

Cerca de 10 mil pessoas estiveram no Gramadão da Vila A na noite desse domingo (19), para assistir ao show da atração mais esperada do Natal de Águas e Luzes, em Foz do Iguaçu. Ao longo de mais de duas horas de show, o cantor Daniel cativou o público com grandes sucessos de sua carreira, homenagens a outros artistas brasileiros e internacionais, alegria e muita simpatia.

Esse foi o primeiro show do cantor para um público aberto em 2021 – os demais foram em eventos fechados ou empresas –, e também o último do ano, antes da pausa que fará para se dedicar à família. “Estou feliz de poder cantar numa noite tão especial, e sinto que vou cantar em dobro; toda canção será reforçada, estará tocando mais profundamente o meu coração”, afirmou.

“Foz do Iguaçu é uma cidade muito especial. Além da energia, além da natureza, podemos encontrar várias nacionalidades aqui, e espero levar a todas uma mensagem de paz, de otimismo e de amor, que tanto precisamos”, disse o cantor, que em 2022 completa 40 anos de carreira.

O Coral de Itaipu abriu o show, cantando a música “A Paz (Heal the World)”; Daniel surpreendeu o público entrando “de surpresa”, para cantar ao lado dos coralistas. A partir daí, foi uma sequência de sucessos, para alegria dos fãs.

Show de Carisma

Animadíssima, a dona de casa Maria de Lurdes Conceição de Souza mostrou que amor de fã não vê distância. “Quando minha filha ligou e disse: ‘Adivinha quem vai estar aqui em Foz no dia 19?’, eu tive certeza que era o Daniel”, contou Maria de Lurdes Conceição de Souza, que mora em Campo Grande (MS). “Aí, fui direto para a rodoviária e comprei passagem para vir!”

Tereza Borges da Silva estava tão ansiosa que foi ao Gramadão na sexta-feira esperando ver o Daniel. “Achei que o show fosse na sexta, mas nem me importei, vim no domingo de novo”, brincou ela. Ela e Maria de Lurdes levaram cartazes e sabiam bem qual música queriam ouvir: “Adoro amar você”.

E elas não estavam sozinhas. As irmãs Mariah e Elza Teixeira, já posicionadas no terraço bem antes do começo do show, torciam para que ele cantasse o sucesso. “Mas gostamos de todas as músicas, sabemos que vai ser bom”, afirmou Mariah.

Da família Rech, o único que não estava muito entusiasmado com Daniel era o pequeno Gustavo. Jocemara passou para as filhas Tamara e Joyce a admiração pelo cantor e o amor só aumentou. “É muita alegria, muita emoção estar aqui”, disse Tamara, que levou como presente uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, de quem o cantor é devoto. E adivinhe qual música mãe e filhas queriam ouvir? “Adoro amar você”, é claro.

A coordenadora de eventos Daniela M. Heinrich, superfã assumida, era uma das mais animadas. “Eu trabalho com eventos, já recebi celebridades, até o presidente… mas quando cheguei perto do Daniel, olha só, fiquei tremendo!”

É fácil compreender o carinho dos fãs ao ver o carisma do cantor. Ele conversou com a plateia, brincou, cantou de improviso e, basicamente, encantou. Para alegria de Maria de Lurdes, Tereza, Mariah, Elza, Jocemara, Tamara, Joyce, Daniela e mais milhares de fãs que acompanharam a plenos pulmões, Daniel incluiu no repertório a tão esperada “Adoro amar você”.

“Com certeza esse show entra para a história de Foz do Iguaçu como um dos pontos altos do Natal de Águas e Luzes, um momento de muita união e emoção”, disse Patrícia Iunovich, chefe das assessorias de Comunicação Social e de Turismo da Itaipu. “É essa nossa intenção, oferecer à população de Foz, aos turistas, um final de ano muito mais feliz”.

Agora, a expectativa é para a apresentação do padre Reginaldo Manzotti, que estará no Gramadão na quarta-feira (22), fazendo a Santa Missa e o Show de Evangelização, a partir das 19h; e para o espetáculo “O Segredo Mágico de Natal”, no dia 23, às 21h, com mais de 50 artistas em uma história mágica, que promete encantar adultos e crianças.

O Natal de Águas e Luzes é uma iniciativa da Itaipu Binacional, Prefeitura de Foz, Fundo Iguaçu e parceiros locais. A operação para o show incluiu a parceria da Polícia Militar, Guarda Mirim, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretarias da Fazenda, de Turismo e do Meio Ambiente e Hospital Municipal.

(Com JIE – Fotos: Kiko Sierich/PTI)