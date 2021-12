Futsal: CASCAVEL CAMPEÃO DA LNF PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA

A LNF tem um novo nome no rol dos campeões. Ao derrotar novamente o Magnus, desta vez por 6 a 0 no jogo de volta da final, o Cascavel conquistou o inédito título para o clube. Depois de longa espera e expectativa com o desempenho do time ao longo da temporada, enfim a fanática torcida paranaense pôde, dentro de casa, soltar o grito de campeão entalado na garganta. Roni voltou a marcar e se sagrou artilheiro da LNF 2021 com 19 gols. De quebra vai levar para casa também o troféu de craque da competição.

Com vinte segundos por pouco Roni não marcou um golaço depois de dar um chapéu no goleiro. No lance seguinte, não teve jeito. Dieguinho recebeu o passe e, de primeira, abriu o marcador com apenas 36 segundos jogados. Os visitantes reagiram em cobrança de falta de Rodrigo com a bola correndo sobre a linha antes de sair para escanteio. O mesmo capricho do outro lado em chute de Carlão que teve a trave como destino. Logo em seguida, Gustavinho acertou o alvo. Ele aproveitou uma indefinição da defesa adversária e chutou com precisão para fazer 2 a 0.

Sem tempo para respirar, o Cascavel queria mais. O terceiro foi especial. Em grande jogada de Gurgel, Roni empurrou para as redes, chegou a 18 gols na liderança isolada da artilharia da competição. O quarto foi de Gurgel obrigado o técnico Ricardinho a colocar o goleiro linha em quadra ainda antes do intervalo para tentar minimizar o prejuízo. A tentativa não deu certo à medida que Roni aproveitou passe errado e chutou de longe para o gol vazio. Mais de longe chutou o goleiro André Deko para fazer o sexto.

A segunda etapa não teve nada a ver com a primeira. Em um ritmo desacelerado, pois o título era questão de tempo, o Cascavel administrou a vantagem enquanto o Magnus esporadicamente tentou um gol de honra. O placar, no entanto não se mexeu e o 6 a 0 do segundo jogo da final da LNF 2021 passa a ser histórico para a cidade e para o time do Cascavel.