JetSmart: COMPANHIA AÉREA RETOMA VOOS DE FOZ PARA O CHILE

A JetSmart retoma na última semana que sua rota entre Foz de Iguaçu e Santiago, atualmente a única da empresa que conecta o Brasil com o Chile. São dois voos semanais, às quintas e domingos, utilizando as aeronaves Airbus A320. Os horários dos voos estão programados para às 16h30 e 20h05, mas estão sujeitos a alterações. A empresa recomenda sempre consultar o site antes de comprar a passagem.

Para celebrar a retomada de sua operação no Brasil, a empresa está lançando uma promoção com descontos de até 30% no preço das passagens para quem utilizar o código “VOLTAMOS”, que estará em vigor a partir do 14 de dezembro. Além disso, a política de flexibilidade oferecida pela JetSmart permite que sejam feitas alterações caso o voo seja cancelado ou a pessoa tenha alguma dificuldade em viajar na data programada.

“A rota entre Foz do Iguaçu e Santiago é de extrema importância, pois permite a conectividade entre Brasil e Chile a preços baixíssimos. Na JetSmart, dobramos nossos esforços para continuar no caminho da reativação da indústria e este é precisamente um marco que sustenta isso”, disse Estuardo Ortíz, CEO da JetSmart.

(Da Redação com Assessoria)