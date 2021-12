Pandemia: EM QUEDA DESDE JULHO, CASOS E MORTES POR COVID-19 CAÍRAM MAIS DE 50%

O avanço da imunização contra a Covid-19 já faz o Paraná registrar resultados relevantes no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Prova disso é que desde julho o estado vem registrando uma melhora expressiva e gradativa no quadro sanitário, com redução no número de casos novos e mortes causadas pela doença pandêmica, conforme informações divulgadas pela Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa-PR) e compiladas pela reportagem do Bem Paraná.

O levantamento, que considera as informações divulgadas nos boletins epidemiológicos (ou seja, os dados dizem respeito à data de divulgação dos registros, e não necessariamente à data de ocorrência), mostra que em 2020, primeiro ano de pandemia, o Paraná registrou 413.409 casos de Covid-19, com 7.910 falecimentos. Já em 2021 foram registrados, até o dia 18 de dezembro (sábado), 1.172.628 diagnósticos da doença pandêmica e 32.722 mortes, o que aponta para aumentos de 183,7% no número de casos novos e de 313,7% no de óbitos de um para outro ano.

Neste ano, porém, o quadro sanitário no segundo semestre é muito melhor do que aquele registrado na primeira metade do ano.

Entre janeiro e junho, por exemplo, a Sesa-PR divulgou 864.642 diagnósticos de Covid no estado, além de ter confirmado 22.629 mortes causadas pela doença pandêmica. Já no segundo semetres, entre o início de julho e o dia 18 de dezembro, foram 307.986 casos novos e 10.093 mortes causadas pela doença pandêmica.

Ou seja, o número de casos novos caiu 64,38% no comparativo entre o primeiro e o segundo semestre, enquanto o quantitativo de óbitos teve queda de 55,4%.

Até aqui, o mês com mais casos de Covid-19 no Paraná foi março, com 197.303 registros, enquanto o mês com mais mortes foi abril, com 5.654. Pela tabela abaixo, é possível verificar, ainda, que os diagnósticos estão caindo consecutivamente desde julho, enquanto o número de mortes no Paraná só fez cair desde agosto.

Casos e mortes por Covid-19 no Paraná em 2021

Mês Casos Mortes Janeiro 131.775 2.038 Fevereiro 97.241 1.633 Março 197.303 5.019 Abril 102.310 5.654 Maio 145.558 4.018 Junho 190.455 4.267 Julho 94.336 4.505 Agosto 78.956 2.238 Setembro 54.094 1.597 Outubro 43.653 1.412 Novembro 23.625 285 Dezembro* 13.322 56 TOTAL 1.172.628 32.722 1º semestre 864.642 22.629 2º semestre 307.986 10.093

* Dados de dezembro até o dia 18/12, um sábado