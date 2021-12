Parceria: UEFA TRABALHA COM CONMEBOL PARA CRIAR LIGA DAS NAÇÕES CONJUNTA

A Uefa conversa com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a respeito de uma Liga das Nações conjunta na qual seleções como Brasil e Argentina jogariam com equipes europeias uma competição ampliada, disse a entidade organizadora do futebol europeu à Reuters na sexta-feira (17).

Uefa e Conmebol se opõem com firmeza aos planos da Fifa de uma Copa do Mundo bienal, tendo assinado nesta semana um memorando de entendimento prorrogado até junho de 2028.

Campeã europeia, a Itália já irá enfrentar a Argentina, vencedora da Copa América, na chamada “Finalíssima” no dia 1º de junho do ano que vem, em Londres.

“A Uefa está trabalhando em uma série de projetos com a Conmebol, incluindo uma Liga das Nações conjunta, mas nada está finalizado e ainda não se tomou nenhuma decisão”, disse a entidade em um comunicado enviado à agência Reuters.

Em uma entrevista ao veículo de notícias polonês Meczyki na quinta-feira (16), o vice-presidente da Uefa, Zbigniew Boniek, disse que dez times sul-americanos serão acrescentados à Liga das Nações a partir de 2024.

“De 2024 em diante, a Conmebol se unirá à Liga das Nações. Não sabemos ainda em qual fórmula, em qual forma… assinamos um memorando sobre cooperação entre Conmebol e Uefa e de 2024 em diante estes times jogarão na Liga das Nações”, disse.

Ele acrescentou que seis seleções da Conmebol entrarão na Liga A da Liga das Nações e as outras quatro na Liga B.