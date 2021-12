Desempenho: HOSPITAL MUNICIPAL É DESTAQUE EM EVENTOS NACIONAIS

A equipe de colaboradores e estagiários do Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar (SECIH) participou do XXII Congresso Brasileiro de Infectologia, entre 14 e 17 de dezembro.

Durante a programação, eles expuseram o e-banner com o tema: Casos Investigados para Meningite em Pacientes vivendo com HIV/AIDS nos anos de 2019 e 2020 em Hospital Público do Oeste do Paraná.

Em 2021, a pesquisa foi um dos focos de incentivo e de investimento no setor. Com a verba federal destinada ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, foi possível financiar a participação de colaboradores, das médicas infectologistas e do estagiário em outros eventos como: XVII Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, 56º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e o 21º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica e 16º Simpósio Brasileiro de Vacinas. Em todos, exceto no de Medicina Tropical, foram aprovados trabalhos para apresentação em forma de e-banner.

“Com a oportunidade de bolsas e o incentivo à pesquisa, ser estagiário de medicina do SECIH tem me proporcionado amplo aprendizado sobre temáticas que são pouco vistas na graduação”, disse o acadêmico de Medicina da UNILA e estagiário remunerado do SECIH, Thiago Araújo.

“Além disso, com a formação complementar, por meio dos congressos, consigo ampliar meus conhecimentos e aplicar no dia a dia das atividades da graduação em medicina, bem como nas atividades do estágio. Foi uma oportunidade ímpar”, comentou Thiago, sobre a experiência no congresso.

“A prática do ensino, no dia a dia do trabalho, tem sido uma grande aliada para o cumprimento das demandas de rotina. Com a pandemia de covid-19, foi preciso reinventar alguns fluxos e descentralizar algumas atividades, de maneira a potencializar o serviço e a melhorar a atuação na própria instituição”, explicou Mayara Silveira Almeida, enfermeira do Núcleo de Vigilância Epidemiológica.

O diretor-presidente do Hospital Municipal, o médico Amon Mendes Franco de Sousa, parabenizou o SECIH.