Foz do Iguaçu: CIDA BORGHETTI RECEBE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA

A Câmara Municipal realizou sessão solene nesta segunda-feira, 20 de dezembro, para entregar Título de Cidadã Honorária de Foz à Cida Borghetti, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 06/2021. A honraria foi proposta pelo vereador Alex Meyer (PP). A solenidade foi conduzida pelo vereador Ney Patrício (PSD), presidente do Legislativo.

A cerimônia foi abrilhantada pela Banda do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado e contou com a presença de representante da Itaipu Binacional; prefeito Chico Brasileiro (PSD); vice-prefeito, delegado Francisco Sampaio (PSD); secretários municipais; membros do Partido Progressistas (PP) e vereadores: Valdir de Souza Maninho (PSC), Anice Gazzaoui (PL), Dr. Freitas (PSD), Rogério Quadros (PTB), Cabo Cassol (Podemos), Protetora Carol Dedonatti (PP), Galhardo (Republicanos) e Edivaldo Alcântara (PTB).

O deputado federal, Ricardo Barros (PP), marido da homenageada, disse que “a gente precisou de vontade, determinação e em especial de definição de prioridades para Cida ser governadora, Maria Victoria ser deputada. Eu enquanto ministro também pude ajudar bastante a cidade de Foz. Tudo o que ela faz é muito bem feito. Ela estuda e costuma conhecer bem a responsabilidade e desempenha muito bem o seu trabalho. Eu, como seu companheiro de 30 anos, posso afirmar que ela é uma pérola preciosa, que dedica seu tempo para todos”.

Anatalício Risden, representando o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, também se expressou: “Quando ela chegou como conselheira da Itaipu, trouxe a visão de harmonia. Tenha certeza, Cida, que sua família se sente muito orgulhosa de ver a senhora sendo alçada a essa homenagem. Sua contribuição para Foz vem desde muito antes de se tornar conselheira. Ela colaborou com melhorias, como construção do viaduto, ampliação do aeroporto, fortalecimento da parceria com Marinha e Exército para instalação do sistema integrado de monitoramento de fronteiras com Paraguai e Argentina. Parabéns por todas as iniciativas que se traduziram em benefício concreto”.

Cida Borghetti agradeceu a honraria: “As palavras do prefeito Chico Brasileiro me honraram muito. Foram nove meses de governo. A gente vai se envolvendo com amor e carinho no problema dos outros. Nossa vida só vale a pena se for para olhar pelo outro. Conversamos muito com a secretária Rosa sobre o programa da primeira infância. Eu agradeço por ter podido fazer a minha parte, enquanto primeira mulher a governar esse estado. Agradeço a oportunidade e o aprendizado, porque todos os dias aprendo um pouco com vocês, com sabedoria e visão. Eu que sou grata por participar com vocês e ajudar no desenvolvimento do nosso país e do vizinho, Paraguai. Esse momento é muito especial. Eu tenho uma antiga relação com Foz. Eu tenho um amor pela cidade e compreensão da natureza, das etnias. Quando fui à Itália falei para trazer voo direto para Foz, mas ainda não tínhamos a ampliação da pista do aeroporto. Mas, agora temos”.

BIOGRAFIA

Maria Aparecida Borghetti é natural de Caçador (SC). Ela é empresária, formada em administração pública pela Unisul, tem especialização em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na vida pública, em 2021 Cida Borghetti foi nomeada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o cargo de conselheira administrativa da Itaipu Binacional. Anteriormente, foi deputada estadual, federal e governadora do estado do Paraná. Em 2002, foi eleita deputada estadual, com 53.225 votos; em 2006 foi reeleita deputada estadual com 66. 492 votos, período em que teve 101 projetos aprovados e sancionados; em 2010, foi eleita deputada federal com 147.910 votos e presidiu a Comissão Especial que aprovou o Marco Legal da Primeira Infância. Em 2014, foi eleita vice-governadora do estado do Paraná com 3,3 milhões de votos. Em oito meses à frente do governo paranaense realizou uma gestão eficiente, transparente e com diálogo com todos os setores. Neste período, foram investidos mais de R$ 8,7 bilhões em todas as regiões. Tornou o Paraná uma das principais referências no tema primeira infância, assinou a adesão do estado ao Programa Criança Feliz, ampliou recursos para as Apaes, criou a Divisão de Combate à Corrupção, estabeleceu o governo digital, reduziu a burocracia e os índices de criminalidade, deixando o estado com a melhor situação financeira e fiscal do país. Cida é reconhecida nacionalmente pelo trabalho em favor das mulheres, crianças e adolescentes, saúde preventiva, combate e tratamento do câncer de mama e cuidado especial com as pessoas. Foi indicada e aprovada, por unanimidade, pelo Conselho Geral da Organização Mundial da Família, para exercer o cargo de embaixadora da Organização Mundial da Família.

(Da Redação com CMFI)