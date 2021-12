Gripe: PARANÁ CONFIRMA PRIMEIRA MORTE POR H3N2, CEPA DA INFLUENZA, E NEGA SURTO

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) confirmou 20 casos e a primeira morte em 2021 pela Influenza H3N2, um tipo do vírus da gripe Influenza A que circula pelo Paraná há pelo menos cinco anos. Apesar disso, o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, nega que o Paraná esteja com surto da chamada cepa Darwin.

“É importante deixar claro que o Estado não está em surto de gripe. Não há motivo para pânico. Estes casos confirmados têm relação direta com a baixa adesão da população a vacinação”, explicou em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O Rio de Janeiro contabilizou 23 mil casos nas últimas semanas, enquanto São Paulo teve 19 mil internações na semana que terminou no dia 14. Rondônia, Amazonas, Espírito Santo e Bahia, que confirmou a primeira morte ontem, também têm tido aumento.

No Paraná, os 20 casos foram registrados nos municípios de Campo Largo (2), Campo Mourão, Castro (2), Cornélio Procópio, Curitiba, Guarapuava, Maringá, Paranaguá (3), Pato Branco (3), Pinhais (2), Tapira, Toledo e Resende – Rio de Janeiro (diagnosticado no município de Rio Negro, no Paraná).

O óbito foi de uma mulher de 77 anos que tinha comorbidades e era residente de Maringá. A paciente foi internada no dia 8 de dezembro, evoluindo a óbito no dia 11 do mesmo mês. Ela havia tomado a vacina contra a Influenza em outubro deste ano.

SÉRIE HISTÓRICA

O Paraná registra casos da Influenza A (H3) desde 2016. Em 2017 e 2018 a H3 foi predominante dentre as SRAG por Influenza, sendo 71,4% e 54,7% do total, respectivamente.

2016 – 4 casos e 1 óbito

2017 – 205 casos e 35 óbitos

2018 – 364 casos e 58 óbitos

2019 – 54 casos e 13 óbitos

2020 – 2 casos e 1 óbito

2021 – 20 casos e 1 óbito

VACINA CONTRA A GRIPE

O Paraná recebeu 5.165.200 vacinas contra a Influenza enviadas pelo Ministério da Saúde para a campanha de vacinação, que começou no dia 12 de abril.

Contudo, com baixa adesão, a imunização foi estendida e diversos municípios ainda possuem doses disponíveis (cerca de 700 mil). A vacina também é disponibilizada na iniciativa privada e pode ser aplicada em todas as pessoas acima de seis meses de idade.

A Sesa orienta que a população procure uma unidade de saúde mais próxima de sua residência e se informe sobre a disponibilidade da vacina.

Assim como ocorre com as demais doenças, com o surgimento de novas variantes ocasionadas pela mutação do vírus circulante, a próxima vacina desenvolvida deverá conter a proteção para a nova cepa, neste caso, a H3N2.

Segundo a Imunização da Sesa, a cobertura vacinal este ano está em 70,40%. A meta estipulada é de no mínimo, 90%. No ano passado o Paraná registrou a maior cobertura dos últimos cinco anos, com 98,41%.

“Precisamos que a população se conscientize da necessidade de se vacinar. O Paraná sempre atingiu as metas de vacinação preconizadas pelo Ministério da Saúde e neste ano, pelo menos 20% do público esperado ainda não se vacinou”, ressaltou Beto Preto.