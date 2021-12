Irã: ‘SE ISRAEL ATACAR BASES MILITARES E NUCLEARES, ESTAMOS PRONTOS PARA RESPONDER IMEDIATAMENTE’

Nesta segunda-feira (20), o general iraniano Gholam Ali Rashid, afirmou que, no caso de Israel empreender um ataque às suas bases militares ou instalações nucleares, Teerã responderá “imediatamente”, segundo a mídia iraniana Nournews.

“Se ameaças deste tipo forem realizadas, as Forças Armadas da República Islâmica do Irã vão atacar imediatamente todos os centros, bases, rotas e espaços utilizados para realizar o ataque, bem como a origem da agressão de acordo com os planos operacional”, disse o general citado pela mídia.

Ao mesmo tempo, Rashid também destacou que Tel Aviv não se atreveria a fazer possíveis investidas contra o país persa sem o sinal verde de Washington.

“Qualquer ameaça às bases nucleares e militares da República Islâmica por parte do regime sionista não é possível sem a luz verde e o apoio dos EUA”, afirmou Rashid.

As declarações do general foram concedidas enquanto ele estava com outros comandantes do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) durante o exercício militar Grande Profeta 17, que começou nesta segunda-feira (20) e terá duração de cinco dias.

A inimizade entre o Estado judeu e a República Islâmica é histórica, porém, atualmente, a facilidade em se pronunciar através das redes sociais tem deixando o embate cada vez mais público e esquentado.

Na semana passada, o jornal Tehran Times publicou no Twitter um mapa com possíveis alvos iranianos em Israel, mostrando como o país persa poderia atacar em diversas frentes o território israelense, conforme noticiado.

(Da Redação com Sputnik)