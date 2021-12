Serviços: Áreas DA SAÚDE TERÃO HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO NO FINAL DE ANO

A Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu divulgou os horários de atendimento à população neste final de ano. Devido aos feriados de Natal e Ano Novo, as 29 unidades básicas de saúde funcionarão em sistema de escala, fechando apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2022. Para os moradores que precisam receber a vacina contra a Covid-19, a orientação é buscar a unidade no período da manhã.

Urgência e Emergência

Os serviços de urgência e emergência prestados pelas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) João Samek, no Jardim das Palmeiras e Dr Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, funcionam de forma ininterrupta durante todo o final de ano, assim como a Unidade de Saúde 24 Horas Padre Ítalo Paternoster, no Porto Meira, SAMU, SIATE e Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Sede administrativa e programas

A sede da Secretaria da Saúde, na Avenida Brasil, o Centro de Controle de Zoonoses, a Vigilância em Saúde, a coordenação dos Programas IST Aids e Hepatites Virais, Controle de Tuberculose e Hanseníase, o Setor de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e o Programa Municipal de Obesidade Mórbida funcionarão das 8h às 14h entre os dias 20 a 23 e 27 a 30 de dezembro, fechando apenas entre Natal e Ano Novo.

O mesmo horário vale para o almoxarifado de insumos, setor de manutenção e almoxarifado de medicamentos. O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), anexo ao Hospital Municipal, atenderá das 7h às 13h nestes dias. Para o mês de janeiro, o horário das 8h às 14h deve ser mantido para os serviços administrativos da saúde.

CEM

O Centro de Especialidades Médicas (CEM), na Avenida Brasil, ficará aberto das 7h às 17h entre os dias 20 a 23 e 27 a 30 de dezembro, para atendimento a pacientes com consultas e exames previamente agendados, para informações e agendamento de retornos com os médicos especialistas.

Transporte Sanitário

O transporte sanitário funcionará durante todo o recesso para atendimento a pacientes em tratamento de hemodiálise, fisioterapia, oncologia, apoio ao SAMU e Unidade Padre Ítalo. O serviço atende também pacientes acamados, transplantados, pacientes debilitados e altas hospitalares. Os telefones do Transporte Sanitário são: 3521-9892 e 3521-9894.

CAPS e CER IV

Os três CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) funcionarão em sistema de escala, das 8h às 17h, específico para acolhimento. Não haverá atendimento somente nos dias 24 e 25, 31 e 1º. Em caso de urgência, o SAMU deve ser acionado, via 192. O Centro Especializado em Reabilitação Dr José Carlos Azeredo (CER IV) também funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em sistema de escala, com suspensão do atendimento no Natal e Ano Novo.

Recesso na Prefeitura

As repartições públicas da Prefeitura de Foz do Iguaçu estarão fechadas entre 23 de dezembro a 2 de janeiro, com retorno das atividades no dia 3 de janeiro, das 07h30 às 13h30. Além da saúde, não haverá recesso para diversos órgãos da administração que prestam serviços considerados essenciais, como segurança pública, assistência social, coleta de lixo e limpeza pública.