Turismo: MAIS DE 150 PAÍSES ESTÃO COM FRONTEIRAS ABERTAS PARA VIAJANTES DO BRASIL

Mais de 150 países estão abertos para a entrada de estrangeiros, com ou sem restrições, enquanto mais de 70 ainda estão fechados. Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha e Bélgica são alguns exemplos de nações que mantêm liberada a entrada de viajantes do Brasil. Os dados são do Mapa de Restrições do Kayak, que mostra três países totalmente abertos, como o México, 149 países abertos com restrições e 74 ainda fechados.

Algumas medidas de segurança foram implementadas recentemente em países como Israel, Japão, Austrália e Marrocos, que anunciaram nas últimas semanas o fechamento de suas fronteiras para todos os estrangeiros devido ao estágio da pandemia. A França exige agora que todos os viajantes façam testes do tipo RT-PCR até 48 horas antes do embarque.

Os Estados Unidos diminuíram de três para um dia o prazo máximo para fazer o teste de Covid-19 antes de embarcar com destino ao país. O Reino Unido deixou de aceitar os testes de antígeno e agora pede que os recém-chegados façam RT-PCR após o desembarque e aguardem o resultado em isolamento. Além destas medidas, o uso de máscara em alguns destinos voltou a ser obrigatório.

